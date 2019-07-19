【永豐期貨】台指選擇權盤後－降息2碼信心再增加 台股收高站回5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 89 點至 10740 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 133.19 點，電子期逆價差縮至 - 5.01 點，金融期逆價差擴至 - 20.48 點。現貨部分，三大法人買超 87.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 441 口至 11838 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2423 口至 41117 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1254 口至 9010 口。

昨日美股四大指數尾盤拉高，紐約聯準會主席談話市場解讀聯準會降息態度堅定，CME 利率期貨顯示 7 月降息兩碼一度飆升至 70%，而費半指數則受惠科磊與應材等個股大漲 3% 以上領漲四大指數。台指期早盤受到台積電 ADR 大漲 3.82% 帶動以大漲百點開出，現貨開盤後也在台積電開盤大漲 5.5 元帶動下一度衝高突破 10900 點整數大關，且亞股普遍反映中美貿易戰利多全面大漲，但台指期盤中 10 點過後賣壓湧現漲點出現收斂，金融股轉弱拖累指數收盤未能站回 10900 點，終場加權指數收在 10873.19 點，上漲 73.91 點，漲幅 0.68%，成交值新台幣 1225.67 億元。技術面來看，周五指數日 K 終結連二黑再創兩個月新高，而日 KD 指標再度黃金交叉向上，但指數短線衝高後出現賣壓，且本波過高後技術指標背離更趨嚴重，建議短線可在前波高點與季線間區間操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10700~10900 縮至 10800~10900 點，下檔支撐上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 升至 1.13。VIX 指數下降 0.75 至 11.58。外資與自營的選擇權都大幅加碼 Buy Call 部位。整體選擇權籌碼面轉為中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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