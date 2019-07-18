〈大江生醫新佈局〉大江基因去年已獲利 今年營運穩定向上

大江生醫 (8436-TW) 旗下大江基因耕耘基因檢測市場 9 年，去年已成功獲利，今年營運更將穩定向上，且今年底或明年初，就可望啟動在中國的基因檢測事業，並看好由於目前全球僅台灣與日本開放人類幹細胞療法服務，在加入人類幹細胞療法服務後，未來可望以通路優勢，搶先佈局其他新開放幹細胞療法的市場。

大江生醫董事長林詠翔今日受邀出席「2019 天下經濟論壇」演講，林詠翔表示，未來大江集團將以三事業分頭並進，其中，旗下大江基因以基因檢測與個人保健客製化服務，新加入人類幹細胞療法服務。

林詠翔表示，大江在基因檢測市場耕耘長達 9 年，技術已取得一席之地，且基因檢測在台灣也已有成熟市場，許多醫療院所都是大江生醫的客戶，去年已經成功獲利，今年營運將會持續向上成長。

大江基因今年初取得中國基因檢測營業執照，在上海設立百岳特基因公司。林詠翔說，預計今年底或明年初，就可望在中國啟動大江基因事業，不過，由於目前中國幹細胞治療仍不合法，只能透過 B2B 方式，將客戶引進台灣。

此外，大江基因除原有的基因檢測服務，也將加入人類幹細胞療法，目前全球僅台灣、日本開放幹細胞療法，全球未開放的幹細胞療法市場相當可期。

林詠翔指出，若大江基因能將技術做好，等到某個國家開放後，大江基因就能以在該國所佈建的通路，快速挾著自身技術優勢，進入當地市場，以豐富的技術 IP、充分資源支持新創、將新創技術與其他國際夥伴串接，在優勢滾動下，便能持續創造成功的技術平台。