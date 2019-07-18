預約樂齡新舞臺 成為圓夢實踐家

【文／大家健康雜誌編輯部】

想過退休人生怎麼規劃嗎？如何擁有充實愉快的樂齡生活？根據董氏基金會一份針對 50 歲以上民眾進行的調查結果顯示，近八成受訪者有意識自己已屆退休年齡，但近四成的民眾尚未開始規劃退休生活，為了提醒中、老年人預先做好準備，實踐退休生活的規劃、無憂老化，《大家健康》雜誌與寶佳公益慈善基金會合作，出版《未來更幸福！退休前必修的 12 堂課》與《樂齡圓夢實踐家》兩本書，教導民眾如何儲備健康能量，迎向老來更幸福的人生！

臺灣已邁入世界衛生組織定義的「高齡社會」，根據董氏基金會 2016 年調查顯示，70 歲以上民眾，每 10 位就有一人有明顯憂鬱情緒，需專業協助。因此，董氏基金會積極推展老年憂鬱防治工作，提供中、老年人及陪伴者促進長者心理健康的資源。

董氏基金會執行長姚思遠表示，今年董氏基金會舉辦「話說想望」樂齡圖文徵件活動，請民眾用照片及短文分享想像中退休後的生活，總共募集超過 500 件作品。從作品中不難發現，多數人都希望退休後保有身體健康、可以做想做的事情，例如：旅行、做志工等。呼籲民眾要正面積極的享受與安排人生，不要因為年齡而受限，不管是運動、做公益、學新事物，都是退休後可以積極追求的，也是每個人可以從現在就開始思考的議題。

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥說，「晚年唯好靜，萬事不關心」，是很多高齡者嚮往的情境。但萬事不關心，日子還是要過，晚年生活如何安排，才能過得怡然精采，多數人並不明白。今年與董氏基金會合作出版《未來更幸福！退休前必修的 12 堂課》、《樂齡圓夢實踐家》兩本書，與製拍宣導短片「預約樂齡新舞臺」，正是傳達老年生活方式很多元，再創自己的價值，都是保持快樂的方法。希望大家透過影片及書籍內容獲得啟發，相信自己，不因為年紀而改變對自我的肯定，自在的度過退休生活。

及早規畫退休生活

遠離憂鬱不失落

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查結果顯示，11.3％的民眾「有明顯憂鬱情緒，需求助專業協助」；但仍有近八成受訪者認為現在的生活是快樂的，且對目前的生活感到滿意。而受訪者認為退休生活最重要的，依序是「良好的身體狀況」、「穩定的情緒狀態」及「保有人際互動」，至於目前感到最欠缺的則是「經濟能力」、「身體狀況」、「運動習慣」建立。而在退休後最想做的事情為「到各地旅遊」、「運動」、「社會服務」！

葉雅馨主任建議尚未退休的民眾，應提前做好個別性的規劃，安排能取代工作的活動，藉由「做運動」、「培養嗜好」、「親友相聚」及「從事志工服務」四項行動，讓自己累積正向能量，享有快樂的退休生活。

臺北榮民總醫院老年精神科醫師蔡佳芬說明，臨床上有許多引發老年憂鬱症的個案是發生在退休之後，因為過去汲汲於工作，退休頓時失去生活的重心，因此感到人際失落、孤獨，就容易引發憂鬱情緒。雖然憂鬱症須由專業精神科醫師診斷，但民眾仍可透過以下症狀來觀察，假如周圍有親友出現任一症狀，就建議尋求專業協助：

說話的「量」變少了：原本個性活潑、健談的人，突然變得無精打采、不愛說話。 說話的「音調」改變了：每個人說話的音調都是差不多的，如果平常說話音調高亢、有活力的人，突然變得音調平淡，就應注意。 經常提不起勁、情緒低落。 對原本喜歡的事物變得意興闌珊。

蔡佳芬醫師建議陪伴者，可從長者的語言及行為面向進行觀察，當長輩常說出負面想法，如覺得自己沒用、沒朋友，行為上開始常抱怨身體疼痛、原來有興趣的活動，都不感興趣了、沒食慾、體重減輕等，就要特別注意。

她也鼓勵長者找到屬於自己的紓壓方式，像是多出門曬太陽，外出不僅可活動肢體，還可增加與人互動的機會，進而建立交友圈，慢慢發展到一定的人脈後，還可以當志工，再次追求個人價值及成就感，找回被需要的感覺。

投身志工服務

找到人生下半場發揮的舞臺

很多人會建議退休後頓失重心的人勇於追夢，做個夢想實踐家，但不少人在計畫階段就卡關，不知道自己的夢想是什麼。其實，「追夢」不一定需要複雜的計畫，只要實踐時感覺快樂，就能讓日子過得圓滿又充實。像是《樂齡圓夢實踐家》書中的受訪者董國震，原是上市公司的核心決策大老，面對退休後「沒有頭銜」的狀況，他並沒有宅在家，反而踏出舒適圈，積極到各個公家單位和基金會擔任志工；以前是屬下要遵循他的指示辦事，現在是站在號碼機前，熱心詢問民眾要辦理什麼業務。

以往擔任管理職，已習慣領導與教學，所以當志工時，董國震也勇於任事，擔當幹部，進而利用管理方法統籌分配工作，甚至主動發起志工旅遊，參與人數多達上百人，動員三輛遊覽車，全由他一手規劃，並帶領團隊得到全國「文化志工團隊獎」。不僅把以前工作管理的經驗運用在志工服務上，也從中結交到許多好友，順利地找到發揮的舞臺。

到海外當志工助人

做個夢想實踐家

在外商公司服務二十多年，決定在五十歲退休的林豔萍，退休前便經常在美術館擔任導覽志工，也在國立臺北教育大學圖書館當志工。退休後，在姐姐的鼓勵下，報名前往加勒比海島國聖露西亞擔任農業部門的行銷志工，結果換得一年在島上四處探索、結交國際友人的精采退休生活，並順勢帶動當地農產品開始發展附加價值。她也藉由分享行銷創意，被當地農夫視為亦師亦友的好夥伴，甚至留下口碑，再度被國合會錄取，前往尼加拉瓜及宏都拉斯進行專案評估。

「這一年中，看似農民大有收穫，其實我的收穫更多。」原本就是熱愛自然的荒野協會志工，林豔萍說，在當地看到很多過去在臺灣沒看過的植物和花朵，加上聖露西亞四周環海，海底美景令人驚嘆。島中間有山有樹，天然環境很好，幾乎每個周末她都會到離家十多分鐘的乾淨海灘游泳，真的好開心。「在離開前我自己出資學潛水，還取得一張國際潛水執照，真是不虛此行。」

隨著打工度假及海外志工風行，愈來愈多人藉此到海外體驗異國風情。簡單過日子之餘，也不斷動腦想點子助人。其實，志工旅行不只在年輕人之間十分流行，不少退休族也樂在其中，不但找回生活熱情，甚至得到有別於年輕時的工作成就感。

和年輕人一起跳街舞

擊退痠痛，更有活力

今年 64 歲的杜寶琴是動手動腳嘻哈娘舞團的成員之一，習舞二十多年的她，竟在 2017 年「意外發現」罹患第三期淋巴癌，雖然一度無法接受，但在住院治療的過程中，受到病友的鼓勵，以及舞團其他成員的支持，讓她逐漸釋懷。化療結束後，休息了約半年，正好趕上由臺北仁濟院與仁濟院安老所主辦的青銀嘻哈街舞大賽，舞團順利以「後宮媽咪」的曲目贏得冠軍，讓她覺得很有成就感。

記者請杜寶琴給同齡者一些建議，她說：「活到老，學到老，現在這個年紀不出來，未來還有多少時間？」有些人擔心跳街舞會傷膝蓋，她說：「我之前學過國標舞及其他舞蹈，發現只要掌握舞蹈的技巧，就能減少受傷的風險。而且沒學舞以前，只要做些家事就覺得累、身體痠痛，但現在體力變好，反而不會了！」不是年長就一定會腰痠背痛、不能走、不能蹲，即使年長，這些樂齡圓夢實踐家以行動證明，生命的畫布還是可以畫上新色彩。

來源：《大家健康》 2019 年 7 月

更多精彩內容請至 《大家健康》