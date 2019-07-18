「曬出小麥肌」比美白難？ 助曬前要懂的關鍵

【採訪整理／王臻欣】

這兩年黑美人愈來愈受歡迎，不少藝人都化身成性感的小麥肌女神，包括韓國藝人孝琳、超模吉吉 ‧ 哈蒂德、名媛孫芸芸等人，都已曬成古銅色肌膚。但想要曬得勻稱又不黯沉，比美白還要難！

究竟助曬劑怎麼選才對？塗抹時要注意什麼，才能避免膚色曬不均勻？不想花錢買助曬產品，可以用椰子油取代嗎？

本文精選 5 個關於助曬常見的疑惑，請專家來解答！

白皙的肌膚是不少女生追求的目標，但其實歐美人愛好的小麥色肌膚，近年在亞洲也引起一股風潮。古銅色的肌膚總給人一種陽光、性感、健美、野性的感覺，不論是歐風打扮，還是度假風的裝扮，小麥肌美女總能駕馭得很好。但要擁有健康均勻的古銅色肌膚，可不是到海邊曝曬就行，因為「助曬」沒那麼容易，美黑其實比美白還難！

Ｑ「助曬劑」能加強日曬效果

讓皮膚黝黑發亮？

正解》錯！助曬劑無法讓日曬效果加乘，但可避免曬後肌膚黯淡無光。

想擁有古銅色的肌膚，不少人都會使用助曬劑，希望能讓膚色曬得均勻又發亮，但你是否真的了解助曬劑是什麼呢？其實，助曬劑就跟防曬乳一樣，有很多不同的種類，可以分為助曬乳、助曬油，以及助曬噴霧等，趙昭明皮膚科診所院長趙昭明提及，所謂助曬劑，不是指擦完以後去曬太陽，就有助於日曬效果，而是因為助曬產品中大多含有 DHA、植物性油脂或維生素 A、E 等成分，當 DHA 滲進角質層，遇到皮膚中的胺基酸並結合，便會產生人工的日曬色。

來源：《大家健康》 2019 年 7 月

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