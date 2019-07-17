隱形眼鏡市場成長快速 和碩轉投資晶碩將上市

隨著隱形眼鏡銷量持續增長，根據經濟部統計處日前統計，去年全年隱形眼鏡產值達 430 億元，今年 1-4 月產值也達 135.8 億元，年增 7.0%，成長快速，而和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩光學 (6491-TW) 本月初也正式通過上市審議。

證交所月初召開上市審議委員會，審議通過晶碩初次申請股票上市案，而未來上市後，將可望為集中市場 200 元俱樂部增加一檔股票。

晶碩創立於 2009 年，為和碩及景碩 (3189-TW) 共同轉投資的子公司，從事軟式隱形眼鏡及醫療用光學產品研發製造與銷售，現任董事長為童子賢、總經理則為楊德勝，申請上市時資本額約為 6 億元。

經濟部日前表示，去年全年隱形眼鏡產值達 430 億元，相比 2013 年的 200 億元，呈現倍數成長，在隱形眼鏡業者積極研發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡、散光片及多焦點鏡片等產品，同時成立自有品牌行銷，更推升今年 1-4 月產值達 135.8 億元，年增 7.0%。

晶碩 6 月營收達新台幣 2.46 億元，月減 4.92%、年減 20.07%，第 2 季營收 7.41 億元，季減 2.51%、年減 3.18%，累計今年前半年合併營收 15 億元，年增 5.98%。