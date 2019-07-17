傳參與投資中信松壽大樓 TPK-KY澄清否認

平面媒體報導，觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 疑為中信松壽大樓買主之一，對此，宸鴻今 (17) 日公告澄清表示，公司、集團公司及董事長家族，均未直接或間接參與投資中信松壽大樓。

中信金 (2891-TW) 2015 年賣出位於信義區的松壽大樓，檢調查出該棟大樓疑似遭到賤價，便展開追查，日前懷疑中信金前財務長張明田，疑似在 2012 年、2015 年以低於市價賤售中信金不動產，從中獲取近億元佣金，台北地檢署日前大動作兵分 9 路搜索張明田等人住處。

平面媒體報導，檢調單位仍在追查中信松壽大樓交易案實際買主，但傳出相關人供稱，原買主僅是操盤者，實際是由宸鴻和一名神秘買主購買。

宸鴻今日澄清，公司、集團公司及董事長家族均未直接或間接參與投資中信松壽大樓一案。

展望宸鴻下半年表現，法人認為，關鍵在客戶下半年新品動能，預期能帶動觸控模組產品出貨成長，目前樂觀看待本季表現。

宸鴻 6 月合併營收達新台幣 100.46 億元，月增 11.7%、年增 68.9%，第 2 季營收 284.52 億元，季減 8.7%、年增 59.9%，累計今年前半年合併營收 596.08 億元，年增 54.25%。