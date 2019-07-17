〈理財〉小資族參與除息行情 別忘了槓桿存股法

相較市場上槓桿類商品主要針對較有資金實力的投資人做規劃，康和證推出為小資族量身訂作的零股投資槓桿商品「存股型自訂槓桿股權選擇權」，康和證券今 (17) 日表示，隨著除權息旺季已到來，觀察到越來越多投資人有小資存股需求，建議存股族別忽略槓桿存股的投資方式，每月 3000 元起，即可適度使用槓桿增進投資效率。

目前多數券商都具備統定時定額存股平台，而康和證針對不同族群的投資理財偏好，規劃兩種專案，除了在 50 檔 0050 成份股和 20 檔 ETF 中可選擇標的定時定額扣款，針對較願意承受風險的族群，則提供「康和新金鑽」平台上的「存股型自訂槓桿股權選擇權」，藉此讓小額投資人放大預期殖利率的報酬率。

康和證統計，千元存股方案推出以來，最多投資人選擇的定期定額存股標的包括元大高股息 (0056-TW)、國泰富時中國 A50(00636-TW)、元大台灣卓越 50(0050-TW) 等 ETF，而申購客戶主要集中在「25 歲以下」年輕人以及「46 歲到 55 歲」中產階級兩大族群，占整體申購戶數的 47%。

此現象顯示，除了父母利用千元存股方案為 25 歲以下的子女規劃定期定額存股，46 歲到 55 歲的中產階級理財偏好由「高風險、高報酬」，逐漸轉而追求千元存股的穩定報酬。

不過，若投資人對於風險的承受度較高，的存股型自訂槓桿股權選擇權可放大預期殖利率的報酬率高達 3 倍，並具備零股槓桿交易和零股盤中交易兩大特色，是積極型的小資族可以考慮的投資工具。