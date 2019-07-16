全球傳動新品佈局開花 今年營收占比將逾1成

傳動元件大廠全球傳動 (4540-TW) 先前擴產的設備陸續到位，今年新品佈局逐步開花結果，滾珠花鍵毛利率表現較佳，今年營收比重可望大幅擴增，由去年的 3.4%，成長至逾 1 成，單軸機器人營收占比也將升溫，有助獲利回穩。

全球傳動目前主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌與滾珠花鍵等，去年營收比重分別為 55%、 41% 與 3.4%，而今年第 1 季滾珠螺桿營收占比成長至 62%，線性滑軌則是下降至 26%，隨著先前的設備轉換擴產逐步到位，花鍵產品出貨成長，今年第 1 季營收占比已達到 8%，全年更有機會成長至超過 1 成。

除花鍵產品，全球傳動近年跨足單軸機器人市場，今年第 1 季單軸機器人與其他產品，營收占比已達 4%，全年可望突破 5%，新品佈局效益逐步開花。

由於線性滑軌屬於標準品，滾珠螺桿與花鍵技術門檻要求較高，毛利表現也相對較佳，據悉，目前全球傳動滾珠螺桿毛利率約 4 成以上，線性滑軌毛利率 3 成以上，花鍵由於單價高、利潤表現也佳，毛利率為 4 至 5 成。隨著花鍵產品今年擴大出貨，將有助獲利結構回穩。

全球傳動今年 6 月營收站回 2 億元大關，並創今年以來新高。第 2 季合併營收 5.88 億元，季增 16.9%，年減 39.7%。