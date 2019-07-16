首度有投顧不甩金檢 金管會怒罰禮正投顧60萬元

金管會今 (16) 日表示，證期局會同投信投顧公會赴禮正投顧辦理實地查核，該公司多次以相關人員出差或請假為由，規避金管會檢查其業務，此為首度有公司不理會金管會業務檢查，加上另有缺失，合計對禮正投顧開罰懲處該法最高上限的 60 萬元及警告處份，這也是 2015 年以來，金管會對投顧業最重一次開罰。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金管會證期局會同投信投顧公會辦理業務檢查時，發現禮正投顧有三大項違規。

一、在實地查核期間，金管會發現該公司辦理證券投資顧問業務，電腦幾無留存業務作業資料；經於查核第 1、2 天，雖然已經分別表明次日約詢研究部門及業務部門全體人員，不過，公司仍以相關人員出差、私事為由臨時缺席。

在第 3 日，金管會請該公司在場人員通知外出人員返回辦公處所受訪，公司仍表示無法返回，且留守人員，也無法清楚解釋日常業務作業；另公司亦以主管人員請假為由無法受查主管人員的電腦。

蔡麗玲強調，以上情事，顯示該公司有規避金管會檢查其業務，已違反證券投資信託及顧問法第 101 條第 1 項規定。

二、金管會表示，禮正投顧辦理提供客戶證券投資分析與建議作業，未保存投資分析報告副本、紀錄，違反證券投資顧問事業管理規則第 11 條第 2 項規定。

三，禮正投顧辦理認識客戶（KYC）作業，對部分客戶資料表內容填寫不完整，且與客戶續約時未更新客戶資料等，違反證券投資顧問事業管理規則第 10 條第 1 項規定。