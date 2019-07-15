【安聯投信】降息預期再起 美股資金動能轉強

由於美國聯準會（Fed）透露出的降息訊號更為明顯，美股上周受到激勵，三大指數周五收盤時多呈現上揚；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，包括歐洲、亞洲及新興市場上周股市資金均呈淨流出，美股則是由負轉正，資金淨流入約 17.26 億美元，市場重拾信心。

安聯投信表示，上周之初，因意外強勁的美國六月非農就業數據，市場對於降息預期本已降低，然而 Fed 主席鮑威爾周三、周四在國會聽證會中談話明顯偏鴿，再次催升降息預期，美股一周內受到多空交錯雜音影響，周間偶有震盪，但最後多收漲，包括道瓊、那斯達克及標普 500 等指數 12 日收盤時皆創下歷史新高。

在全球其他重要市場部分，泛歐 600 指數周五微幅收高，亞洲部分因日韓出現貿易爭端，日本東證指數單周小跌 0.7%，MSCI 新興市場指數則是略微下滑 0.8%；值得注意的是，美國本周進入財報周，重要金融、消費及科技企業將陸續公布第二季財報，由於五、六月為美中貿易爭端較為劇烈之時，財報相關預期及落差是否會帶來股市震盪，宜謹慎關注。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，雖然 Fed 偏鴿的言論對市場帶來激勵，但綜觀全球目前多個區域既存或潛在的貿易風險，包括：美中在元首達成共識後，何時正式開啟新一輪談判、美國與歐盟、法國對於飛機產業補貼及科技稅之爭議，以及日韓半導體生產元件出口限縮等發展，仍對後續經濟展望帶來不確定性。

由於來自經濟政策以及貿易面的不確定性仍在，加上市場目前資金流量充足，除了具有避險特性的債市近來持續有資金湧入外，美股市場近來數周也陸續創下歷史高點，可看出市場在有避險需求的同時，仍對成長保有一定信心；對此，謝佳伶建議，可以如成長股、可轉債與高收益債等多元資產作為核心，不但可在市場信心足夠時充分跟漲，也可藉高收益債較佳的息收以及可轉債靈活轉換的特性，在市場出現震盪時仍提供資產保護。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周雖有 Fed 主席於國會偏鴿談話激勵，但因重要權值股 12 日維持整理格局，大盤未有重大突破，終場收盤時略為下跌，成交量約為 1222.17 億元，較前一周明顯放大。

展望後市，廖哲宏表示，由於美中有望重回談判桌，市場接下來轉而關切 Fed 的降息政策對資金面帶來的影響。此外，隨著台股企業法說會於上周開跑，重要指標性企業陸續釋出優於預期的前季財報及後續展望，故本周持續公布之法說會，也有望維持樂觀情緒。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在不確定的時期，建議操作面應回歸跟隨產業中長期發展趨勢，在重點類股選擇的部分，仍聚焦於包括 5G、物聯網、伺服器等族群；此外，在傳產方面，從去年陸續受惠訂單移轉的紡織業，以及因環保空汙議題而日益受到重視的電動自行車類等，亦可多加關注。

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