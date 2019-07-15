中鋼構退出中國市場 子公司鋼構崑山9/1起全面停產

中鋼構 (2013-TW) 今 (15) 日公告，子公司中鋼構 (崑山) 將從 9 月 1 日起全面停產，退出中國市場。對此，總經理陳瑞騰解釋，鋼構崑山的規模較小、生產成本較高，不利接單，加上鋼價走跌面臨虧損擴大，因此決定停產止血。

中鋼構今日下午公告，因經營環境變化及未來接單情況不明之下，經董事會決議通過將自 108 年 9 月 1 日起中鋼結構 (昆山) 公司全面停產，並依法與員工解除勞動合同。

陳瑞騰表示，中國當地營建廠通常都會有配合的鋼構廠，背後也都有鋼廠供料，但鋼構崑山必須要向外採料，在生產成本上就比較沒有競爭力，且鋼構崑山年產能 2 萬多噸，規模並不算大，在爭取訂單上也沒有太大的優勢。

此外，陳瑞騰也指出，當地廠商拖欠應收帳款情況嚴重，也導致資金運轉不易，加上中國鋼價走跌，使得營運面臨虧損，因此決定停產止血。

據了解，鋼構崑山去年全年營收占中鋼構合併營收比例為 2.81%，今年上半年營收占比 2.01%；而根據財報資料顯示，鋼構崑山去年全年虧損 3762 萬元，但今年首季虧損就來到 2328.8 萬元，隨著鋼價走跌，今年上半年虧損估已超過去年全年。

而中鋼構此次撤出中國市場後，目前海外僅剩柬埔寨還有投資，不過持股僅 38%，並無實際控制權，陳瑞騰指出，目前短期並沒有在海外成立子公司的計畫，主要是目前中國鋼構業者挾國家補貼政策搶市，較難與其競爭。