【日盛投顧】指數緩步走高，個股輪動快速

◆盤勢分析

1. 受美股持續創新高激勵，台股今日早盤一度回測月線但盤中 2330 台積電買盤推升下帶動指數轉強，盤面以 AMD 供應鏈零組件、運動休閒概念股、生技及觀光等個股輪流走強，終場指數上漲 52.08 點，漲幅 0.48%，收在 10,876.43 點，成交金額為 1,177.78 億元。三大法人合計買超 21.79 億元：外資買超 9.12 億元、投信買超 7.32 億元、自營商買超 5.35 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量縮至 1,200 億之下，後勢要放大至 1,200 億之上才有利多方續強。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 10,771 點附近)，上檔壓力約為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會挑戰 11,000 大關。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩 5 日線後能否再走高。

3. 櫃買指數上漲 1.04%，收在 141.58 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 139 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意散熱、遊戲、AMD 概念股、生技、運動休閒。

散熱、遊戲、AMD 概念股、生技、運動休閒

1.AMD 概念股：受惠 AMD 新一代處裡器 7 月上市熱銷，相關概念股如 3533 嘉澤連續兩個交易日放量走強，後勢仍可留意相關供應鏈如 IC 設計的 5269 祥碩、3035 智原，散熱 3653 健策及 PCB 載板的 8046 南電、3037 欣興等。

2. 運動：受惠暑假及 2020 東奧需求題材，盤面資金仍持續聚焦運動風相關族群，今日高爾夫球龍頭股 8924 大田再度強勢創本波新高，帶動同族群 8928 鉅明、6670 復盛應用等個股上漲，後勢仍可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山，電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和，運動成衣 1476 儒鴻、1477 聚陽等。

3. 生技：進入生技月題材，相關個股持續輪流做多方拉抬走高，今日由 4164 承業醫強勢再創本波新高，相關族群可留意原料藥廠 4119 旭富、1762 中化生，學名藥廠 1795 美時、4105 東洋，保健食品 1707 葡萄王，醫材 4107 邦特、4164 太醫及 4190 佐登 - KY。

4. 觀光：受惠暑假旺季業績題材利多，今 2702 華園跳空漲停，相關個股如 2704 國賓、2707 晶華等。