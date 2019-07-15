【華冠投顧】國巨，好事多磨，再磨一次。

上周，中、美雙方貿易談判代表已初步進行了通話，為再次的上談判桌預先做準備。預估在短期之內，談判即將展開，這趟，美方貿易代表將會抵達中國。

而上周五，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受訪問時表示，美、中貿易戰目前進入「靜默期」，他告訴市場交易者務必保持耐心，靜觀其變，不要被媒體的報導所誤導了！

本月初公佈的，美國六月季調後非農就業人口變動，值為 22.4 萬人，遠高於前值 7.2 與預期值 16.0。雖呈現強勁的就業數據，但並未影響 FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 對寬鬆貨幣政策的決定。

日前，FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在眾議院發表證詞時表示，雖 6 月份就業數據承現強勁，但目前美國通脹數據仍呈現疲弱，加上貿易緊張局勢所帶來的不確定性，後續採寬鬆政策是有必要的。依此觀之，美聯儲 2019 下半年的貨幣政策偏鴿，這幾乎已成定局。

寬鬆政策對股市來說是利多，反應在台股上，目前持續的往上走升；依據型態觀之，大盤仍具再次往上大幅急噴之雛形。依據 07/09 之述『本周暫觀測 10830-10887 之區間的反壓力道如何？若被站上，則有再度向上續航之力道。』今日最高來到 10880，已來到該區間的上緣了！後市仍依此區間為觀察依據。

我們持續關注的 2327 國巨，依據技術型態觀之，目前之底部型態仍未遭破壞，後市仍具有再度往上發展之機。而 2317 鴻海，目前仍處於高檔整理，具有再次向上發展之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師