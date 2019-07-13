〈熱門股〉外資搶進+成交爆量追捧 旺宏攻10個月新高

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 因在日韓爭端之下，有機會因供需吃緊、甚至供不應求而受惠，NAND Flash 價格可望反彈，而大客戶近期也推出新機種，有利後續營運動能，激勵本周股價走勢強勁，拉出 4 根紅日 K，周五 (12 日) 成交爆量達 20 萬張，終場收在 26.6 元，創 10 個月新高價，股價周漲幅約 10.83%，已獲外資連 19 買。

談及日本政府對半導體關鍵材料出口韓國祭出限令，旺宏董事長吳敏求日前指出，若限令實行後，一定會造成缺貨，且預估在限令實行的 3 個月後，NAND Flash 市場將會「極度」混亂，在供不應求的情況下，台廠、及其他非韓廠的記憶廠商，將會因此受惠。

對於目前大客戶拉貨動能，吳敏求也說「相當不錯」，與客戶推出的新機種有關，今年大客戶所給的訂單預測比去年好，且根據過往經驗，該客戶給的預測，均偏向保守預估，因此多會準確達陣，若市場需求不錯，拉貨情況有機會優於大客戶訂單預測量。

任天堂近日宣布將推出新款遊戲主機 Nintendo Switch Lite，尺寸較一般機種縮小約 2 成，主打方便攜帶，重量與價格均減少近 3 成，預計 9 月全球同步開賣，此外，中國廣東省今年 4 月，通過允許騰訊控股販售任天堂 Switch 遊戲機，Switch 可望首度進軍中國市場販售，雖然目前確切時程、許可販售地區仍不得而知，但市場看好，此舉將有助旺宏等相關應鏈廠商後續營運。

旺宏下半年將步入任天堂拉貨旺季，市場看好後市展望，外資買盤搶進、已連續 19 買，且近 5 個交易日共買超逾 7 萬張，本周成交量連連攀升，周二 (9 日) 爆量達 8.3 萬張、周三 (10 日)6.3 萬張、周四 (11 日)10 萬張，周五更達到 20 萬張的大量。

