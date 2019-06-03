行銷導購服務加持 網友用LINE取得購物資訊比重衝上15%

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (3) 日公布網購行為調查報告，其中社群軟體 LINE 在各種行銷導購服務發展下，不論是網購管道、資訊管道、付款比重上都有所提升，網友獲取購物資訊的比重更提升到 15.8%，年增 3.5 個百分點。

LINE 在去年 1 月推出「LINE 購物」服務，搶攻電商市場，資策會表示，2018 年民眾透過 LINE 獲取購物資訊管道的比重，提升到 15.8%，雖排不上前 5 名，甚至超越入口網站、EDM 與電視廣告，資深產業分析師張筱祺指出，LINE 排名提升，主要來自近年積極發展各種行銷導購服務所致。

在網購支付工具方面，資策會表示，民眾仍以刷卡、宅配貨到付款為主要支付工具，第三名則為 LINE Pay 的 13%，而習慣刷卡網購的網友中，約有 35.3% 使用網購聯名卡，其中 LINE Pay 聯名卡使用率達 64.5% 為最高，也使 2018 年 LINE Pay 使用比例達 13%，年增 8.2 個百分點。

回顧近 2 年綜合網購平台的產業競局，呈現新進者少、退出者多，資策會表示，社群媒體的部分，2018 年使用 Facebook 與 LINE 的占比分別為 7% 及 8.6%，相較於 2017 年的 10.6% 及 5.6%，Facebook 與 LINE 在購物管道中出現翻轉。

資策會表示，雖然近年品牌官網的經營風氣盛行、社群媒體也開始搶進網購管道，但仍有高達 95.5% 網友習慣透過電商平台網購，去年度網購消費占比為 16.5%，年增 4.2 個百分點，達 26587 元，而網友最愛用的 B2C 網購平台前 5 名分別為 PChome、蝦皮、momo 購物網、Yahoo 購物中心與博客來。