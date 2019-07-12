柏承Q2營運將維持獲利 下半年單季也可望維持

PCB 廠柏承 (6141-TW) 全力衝刺江蘇昆山廠營運，自第 2 季以來接單及出貨持續走揚，柏承確定第 1 季為今年營運谷底，第 2 季營收順利成長外，第 3 季還有昆山廠 HDI 手機板大量出貨挹注，法人指出，柏承今年 4 季都將維持獲利。

柏承第 2 季營收 8.39 億元，季增 21.43%，與去年同期最大的不同點，第 2 季營運將獲利，明顯與去年第 2 季虧損表現大不同。

柏承去年認列近 1 億元虧損的廣東惠陽廠，在 5 月起完全停工，目前廠區租用給買方使用，預計 8 月底前進行簽約後股權交割，預計第 4 季底前會有處分利益入帳，柏承對現有昆山廠在中國股市上市案，也持續進行中。

柏承惠陽廠原產能約每月 50 萬平方呎，以生產 PCB 網通、電源管理等產品應用為主，為柏承在台灣的 PCB 樣品板生產業務，首度跨入中量板生產並為該公司最早登陸設廠的子公司；目前因當地市容發展快速，已產生工廠過度緊鄰民宅的不利生產狀況，柏承今年 2 月已簽意向書處分廣東惠陽廠，預估處分價格為人民幣 1.09 億元，預計今年第 4 季完成交割、入帳。

目前柏承在中國江蘇昆山廠，產能規劃為每月 35 萬呎，去年處獲利狀態，生產軟硬結合板及 HDI 製程產品，主力客戶產品主要銷售東南亞地區，目前並不股中美貿易衝突影響，柏承昆山廠營運稼動率也達 9 成。

柏承今年第 1 季每股純益為 0.36 元，法人估今年營運包袱惠陽廠將止血，除本業在 4 季都能獲利，第 4 季將有出售惠陽廠的獲利可挹注獲利。