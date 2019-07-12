【保德信投信】華為禁令緩解 台股有望逐季復甦

自美中貿易戰以來，台股受到華為禁令負面消息影響，加權指數科技類股普遍走弱，受此利空預期，市場下修台股第三季財報預估，然在 G20 戲劇化演出，台股出現強勁反彈。保德信投信表示，台股已逐步反映第四季將有回補復甦，市場資金寬鬆有望助攻台股回到相對高點，後續尚須基本面改善形成實際支撐，以形成較大上漲空間。

保德信金滿意基金經理人朱冠華指出，台股股價相較於其他國家與歷史區間並無偏高跡象，倘若美國聯準會如預期降息，這將會使得美元存款享有利差優勢縮減，全球資金再度重新分配，預期亞太市場可望重新受惠，且台股擁有 4% 左右高殖利率優勢，基本面優於其他亞洲國家，國際資金有望再回台股。此外，逢七八月份為除權息旺季，待股息發放後可望再投入股市情況下，市場資金寬裕，對於台股下檔空間有一定支撐與保護。

美中貿易紛爭衝擊全球經濟成長動能，台灣 5 月份外銷訂單雖然增加至 387.2 億美元，然而 YOY 跌幅由 - 3.7% 擴大至 - 5.8%，連續七個月呈現負增長。然而，時序進入外銷訂單傳統旺季，下半年表現有望優於上半年。朱冠華表示，後續仍須持續觀察全球經濟數據表現，以及貿易戰緩解後電子產品拉貨發展和中國景氣變化。

綜觀而言，朱冠華認為，台股股價估值尚屬合理水準，股價並未處於高點，加上台股具有高股息特性，股票殖利率達 4%，遠高於其他亞太國家，且目前基本面較穩定，具有收益優勢之台股，後續可望持續受到外資追捧。朱冠華提醒，由於台股容易受到國際市場波動明顯，類股輪動快速，投資人須留意股市波動風險。因此，朱冠華建議，透過定期定額分批承接台股基金，以掌握台股漸入佳境的投資契機。

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