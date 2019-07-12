【台新投信】中美貿易戰反覆干擾 布局優先高收益債抗震

今年５月初美國總統川普發表將美國將對中國 2000 億美元商品加徵關稅，稅率從 10% 調升至 25%，引發全球市場大幅回檔，美股標普 500 指數單 5 月即大跌逾７％，反觀美銀美林 BB-B 全球優先擔保高收益債指數僅小跌 1.3%，發揮明顯抗跌效果，且指數一路穩健走高，也顯示抗波動能力極佳。台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動加大，投資優先擔保高收債相對穩健，目前正是布局最佳時機。

據理柏統計，全球優先擔保高收益債近五年波動度僅 4.12%，居各類資產最低，較全球高收益債波動度低近３成，且僅只有美股波動度的 0.37 倍，可看出極佳的耐震力。邱奕仁指出，川普對於關稅課徵的態度僅是暫緩，並未完全廢除，全球股匯債市資產價格仍均位於今年來之相對高點，投資人仍需居高思危，對於金融市場波動仍需僅慎提防，此時具有資產抵押之高收益債券基金即非常適合投資人，投資人可同時享有聯準會降息對債市之利多兼具良好收益與抗波動之特性。

邱奕仁表示，根據穆迪 2019 年 1 月的研究報告，自 1987 年至 2018 年 30 年的資料研究，優先順位資產抵押債若遇到違約時，其平均債務回收率達 62.3%，但是不具擔保品的優先順位債則是 47.9%，若是次級債券更僅有 23% ，顯示優先順位資產抵押債經歷幾次景氣循環的萃練，其資產防護力遠高於其他的券種。

上述圖表之全球優先擔保高收益債採美銀美林 BB-B 全球優先擔保高收益債相關指數、歐洲投資等級債採美銀美林歐洲投資等級債指數、美國投資等級債採美銀美林美國投資等級債指數、新興市場公司債採美銀美林新興市場公司債指數、美國高收益債採美銀美林美國高收益債指數、新興市場主權債採摩根大通新興市場公司債指數、全球高收益債採美銀美林全球高收益債指數、歐洲高收益債採美銀美林歐洲高收益債指數、可轉債採湯森路透全球可轉債指數、全球投資等級債採彭博巴克萊全球投資等級債指數。本圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。基金經理公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

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