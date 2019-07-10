大戶散戶都回來！Q2大戶人數重返千人以上 散戶突破200萬人

台股大戶回來了！據證交所統計，第 2 季單季交易量 5 億元以上的大戶，共 1027 人重回千人以上，中實戶人數也增加至 8000 戶以上，1 億元以下的散戶則重回 200 萬人以上。

證交所今 (10) 日公布第 2 季集中市場自然人交易人數統計，其中單季交易金額 5 億元以上的大戶人數共 1027 人，較第 1 季 784 人增加 243 人，單季人數增幅逾 3 成以上。

不只大戶交易人數增加，中實戶與散戶人氣也有回籠跡象，其中單季交易金額在 1 到 5 億元的中實戶單季人數共 8493 人，較上一季增加 28%；至於散戶交易人數共 217 萬人，單季增幅也有 1 成以上。

台股加權指數從 2017 年 5 月站上萬點後，帶定市場自然人交易人數持續攀升，根據證交所統計，從 2017 年第 3 季起，大戶人數從當年第 2 季的 683 人增加至 1198 人，大幅增加 7 成；中實戶也從 6130 人增加至 9822 人，單季大增 6 成。

但去年第 4 季受全球股災影響，導致大戶與散戶紛紛退場，中實戶交易人數去年第 4 季更跌破 1 萬人降至 9771 人。

此外，散戶人數在 2017 年第 2 季散戶交易人數約 191 萬，第 3 季起跳增至 210 萬人持續維持到去年第 3 季，不過同樣受到去年第 4 季全球股災影響，散戶人數一路從 203 萬人跌至約 194 萬，今年第 2 季再度重返 210 萬以上。