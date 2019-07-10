可成Q2稅前盈餘季增97.7% 上半年稅前每股賺逾1個股本

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (10) 日公告第 2 季自結數，稅前盈餘 60.92 億元，季增 97.73%，近乎翻倍成長，每股稅前盈餘 7.9 元；上半年稅前盈餘 91.73 億元，年減 54.18%，每股稅前盈餘約 11.9 元，賺逾 1 個股本。

可成 6 月合併營收 62.85 億元，在產能利用率提高帶動下，營收月增 15%，年減 12.69%，毛利率 23%，月減 4 個百分點，營益率 7%，月減 8 個百分點，稅前盈餘 23.89 億元，月減 21%。

可成第 2 季合併營收 160.75 億元，季增 1.71%，年減 22.57%，毛利率 23%，季減 2 個百分點，年減 19 個百分點，營益率 9%，季減 6 個百分點，年減 23 個百分點，稅前盈餘 60.92 億元，季增 97.73%，每股稅前盈餘約 7.9 元。

可成上半年累計營收 318.79 億元，年減 22.55%，毛利率 24%，年減 18 個百分點，營益率 12%，年減 10.05 個百分點，稅前盈餘 91.73 億元，年減 54.18%，每股稅前盈餘約 11.9 元。

可成第 2 季各產品線產能利用率仍偏低，展望下半年，董事長洪水樹日前在股東會後指出，第 2 季營運已開始回溫，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長，主因在市場庫存歷經 2 季去化，已消化得差不多，第 3 季也將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運將明顯跳升，第 4 季也會相當不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。

洪水樹認為，今年筆電業務成長動能仍不錯，對後市樂觀看待；穿戴產品方面，有些產品已量產，包含美國擴增實境廠 Magic Leap 也是公司客戶，雖然目前在此領域有所斬獲，但營收占比仍較小，需時間耕耘，暫時無法與手機與筆電規模比擬。