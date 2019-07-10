【豐銀投顧】散熱族群的春天

一路以來，筆者就一直提醒應該要做多，只是做多的工具可以變換，例如期貨變股票、股票變 ETF。但這是因為個別投資工具的槓桿倍數不同，有些是有時間性的，特別像是選擇權這種商品，你可能方向看對了，但時間點不對的話還是會賠錢！因此投資人若有把握自己方向看的準，那也不一定要做期貨操作，反而可以考慮其他的商品，特別是如果你看的是一個大波段，那當然可以買槓桿倍數比較低的商品。波動比較低，比較耐得住震盪。也是個不錯的選擇！當然，最要緊的是方向要看對才行。明天凌晨就可以知道美國聯準會的態度了，但其實我們也早就可以知道，聯準會必然是要降息的，或者應該說:「美國必須降息，讓美元變弱，才符合美國的利益」。既然知道會這樣，那還有什麼理由要做空呢？

盤面上除了筆者之前介紹的暑假宅經濟概念股以外，還有什麼個股是不錯的標的？今年下半年手機可說是旗艦機大對決！其中全球市佔率最大的三星，報載隨著下半年旗艦機 Galaxy Note 10 預定在台北時間 8 月 8 日在紐約發表，市場預料，Note 10 會主打 infinity O 全螢幕，並搭載 5G 功能。同時，由於三星發出的實體邀請函以魔法世界鵝毛筆為主題，外界也預測，Note 系列的觸控筆 S-Pen 升級將成為本次新機亮點，而這也對相關供應鏈展開拉貨，台灣散熱廠皆感受到拉貨力道，相關效益已經顯現，並於本季進一步增溫。

由於三星率先導入 5G 技術，上半年旗艦機 Galaxy 10 已導入該功能，預料 Note 10 也將擁有 5G 版本，但現階段智慧手機雖因該技術提升傳輸速度，但對手機散熱帶來強大挑戰，因此散熱技術由熱板（VC），取代原先的熱管。法人表示，從產品單價來看，過去熱管若為 1 美元，熱板就是約 2.5 美元，因此單價大幅提升，有助散熱業者毛利率走高。因此我們已準備好一檔散熱股並開始佈局，相信能獲得不錯的獲益。另外有一檔今天可能被錯殺的遊戲股，雖然據稱上半年營收大幅衰退。但那是因為去年的營收基期較高造成的，今天股價雖然受影響，但也可算是利空已反映，未來應可持續反映今年的利多，也值得留意。

豐銀投顧 李世新 分析師