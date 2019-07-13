曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

文 / 黃家慧

日出茶太十一年海外長征，曾在上海慘賠一億元、於馬來西亞被代理商背叛，歷經多年，這才翻身讓台灣手搖茶登上東南亞霸主寶座，未來還將挑戰全球萬店大夢。

老實說，我一開始不知道日出茶太，但女兒很喜歡，還建議我加盟。」7 月 6 日，菲律賓「第一夫人」阿旺塞納（Honeylet Avancena）出席日出茶太在菲律賓購物中心辦的百店活動，短短 2 小時的活動引來近千位民眾圍觀，一睹第一夫人與日出茶太的風采。

繼印尼、澳洲之後，菲律賓成為手搖茶品牌日出茶太第 3 個店數破百的市場，第 100 家及 101 家店的加盟主正是阿旺塞納。

不只菲律賓第一夫人搶加盟，台灣連鎖加盟促進協會副祕書長柯建斌更指出，日出茶太已是東南亞市場中，店數最多的台灣手搖茶飲霸主。

接地氣搶市占 8 年穩站龍頭

今年首季，日出茶太母公司「六角國際」合併營收創新高，貢獻近半的日出茶太是主力，且其首季同期成長率達 5 成，居集團所有品牌之冠；目前日出茶太插旗全球 41 個國家地區、近 1000 家店，其中逾半坐落於東南亞國家。

「日出茶太要破 1 萬家不是問題，東南亞至少就要開出 5000 家。」敢如此豪氣，是因為六角國際董事長王耀輝認為，一個地區只要達到百家店規模，店數就會開始以倍數成長。看好東南亞市場人口紅利、經濟起飛及飲食習慣等 3 大條件，如今，他在 6 億人口的東南亞市場已拿下 2 張王牌—印尼將在第四季展店破 3 百家，菲律賓則預計年底破 150 家。

「我們的國際化是自己一路摸索出來的。」六角國際執行副總王麗玉在菲律賓百店慶祝活動上感性表示。日出茶太海外擴張之路已 11 年，先後在中國、馬來西亞兩度跌跤，卻讓王耀輝夫婦倆愈挫愈勇，搖身成為東南亞手搖茶霸主。

2008 年，日出茶太首度出征中國就失利，只能轉移重心到海外，藉由香港為跳板找到海外代理商，開啟東南亞市場大門。當年，王耀輝夫妻倆因為不熟悉中國市場，卻以直營方式到上海大開 30 家店，不但生意不佳、人力流動率高，還被房東惡意漲房價，只能認賠一億元殺出。

夫妻倆因此體悟，做海外市場要接地氣，就得找到在地合作夥伴；同時看準香港市場的國際化程度，將有助品牌能見度、吸引潛在海外代理商上門，便改以加盟方式在當地設點，專選高人流量的地鐵出入口設點，以創造排隊人潮。店數最高還曾破百，更吸引菲律賓代理商的目光。

來源：《今周刊》 1177 期

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