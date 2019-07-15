旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯，台灣30年都沒變

文 / 陳虹宇

川普要為選戰端出政績、中國面臨債務壓力，協議很可能簽成；但中美衝突在短期內不會結束，台灣的出路如何？考驗著國民的智慧。

被《經濟學人》評選為「全球百大最具影響力經濟學家」的泰勒．柯文（Tyler Cowen），7 月 8 日受《今周刊》邀請來台，在「台灣大未來」論壇發表演說，並與國發會副主委鄭貞茂、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源對談，針對中美貿易戰情勢做深度探討。

席間，柯文對台灣的處境屢屢提出警訊，強調「夾在中美之間的小國終將受害」。然而在隨後接受採訪時，他對貿易戰未來半年的發展，卻有令人意外的表態。

簡單說，他不排除中、美兩國在今年年底前簽訂協議，「簽訂協議的機率應該超過 50％！」

原因先從美國總統川普的性格談起。「川普最熱愛的，就是關稅與協議！」柯文一針見血的分析，「川普絕對會與中國談成協議。更何況，在如今的美國政壇，川普對中國的態度，老實說還算是不那麼激進的中間派。」

受制性格、選舉壓力

川普確有動機加速簽訂協議

柯文認為，如今美國國內蓄積了大量對現況的不滿，像是薪資停滯、貿易逆差擴大，選民情緒需要有個出口。

「美國在 2000 年初期，曾經期待中國能走上台灣發展的道路，國家富有後，走上民主改革之路。因此，對中國加入 WTO（世界貿易組織）一事，給予諸多讓步。」如今，中國的政治改革被證實不可能，而中國崛起，會增加進逼台灣的可能性。美國為了維持在盟友之間的威信，勢必會與中國起衝突。與其等到中國更富有、力量更強時下手，不如現在就撕破臉。

「貿易戰的重點其實不在貿易，是兩國之間的角力。」之所以用關稅戰的形式開打，則是川普的個人偏好，「關稅簡直是川普的個人信仰了，他從 1980 年代就一直在講關稅，是個忠實的保護主義者。」

柯文認為，如果撇開「關稅」、「協議」等川普的個人信仰不談，在目前美國政治界的反中國陣營上，川普其實只能稱得上是「溫和的中間派」。「川普非常想簽訂協議！他需要以協議作為政績，讓明年的總統大選能更順利。反而是許多工會支持的民主黨員，或是強調國安的軍方，不想放過中國。」

來源：《今周刊》 1177 期

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