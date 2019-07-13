靠13字口訣賺飽大波段》跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

文 / 唐祖貽

常聽到股市投資人感嘆「為什麼飆股總與我無緣？我的選股方法不夠好嗎？」於是到處拜師學藝，但學了一大堆方法，仍擺脫不了散戶總是小賺大賠的宿命。

從上校軍官轉為股市達人、並有多年技術分析教學經驗的朱家泓老師，看過也學過不少大絕或密技，他的結論是，「好方法不用多、一招就足夠」。

如何逮飆股？

運用價量、型態與均線 可判斷底部

他指出，大多數技術分析都是教投資人如何在底部完成後「抓突破」、買在起漲點，而他的方法可以提早發掘底部成形的標的，買在相對低檔區，「這樣獲利空間可能更大一些。」

朱家泓的「關鍵一招」其實不難，學會基本的價量、型態與均線判斷就可運用。判斷步驟如下：

步驟一：一檔個股走空、跌到低檔區時，往往會爆出大量，這時價格暫時不再創新低，然後開始反彈、進入築底階段。

步驟二：股價反彈後還會拉回，這時要密切注意價格有沒有跌破前波低點，若沒有，就形成「底底高」（一底比一底高），初步符合底部成形的條件。

步驟三：股價拉回不破低後會再反彈，此時要密切注意這次反彈的高點要比前波反彈高點高，稱為「頭頭高」（一頭比一頭高），並站上月線（20MA），底部進一步確認。

步驟四：將兩波的低點相連成上升趨勢線，當股價再度拉回，就可設定這條上升趨勢線的價位為買點，並以月線與跌破這條趨勢線為停損。

錯過打底期好買點？

以區間、短線操作為主

朱家泓認為，最完美的情況當然就是跟著上述 4 個步驟，從底部開始追蹤、找到最佳買點，只要不破月線與上升趨勢線，就一路續抱、賺足大波段；但，「投資往往不是這麼順利！」例如，若買進後，股價沒有再越過前高，可能就轉為盤整，這時短線投資人可以先賣一趟，等回檔到月線再買進、區間操作；如果是中長線投資，就以月線與上升趨勢線為準，沒破月線前都續抱。

更常遇到的情況是，錯過了打底期的好買點，等到漲上來才發現，又該怎麼辦呢？朱家泓會先以目前價位與這波最低價相比，若漲幅已超過一倍，或從波浪理論計算，已經進入第 3 波的主升段，這時，「想買的朋友，請以短線操作為主！」同樣是以股價靠近月線為買點，買進後遇到爆量收黑 K 或不過前高，就可以先賣。

其實，朱家泓認為，就算是已經處於主升段的個股，往往會因利多而連續急漲甚至噴出，所以只要切入價位好，「短線賺個 2、3 成並不難。」

朱家泓的方法，用簡單的 13 字口訣來說，就是「低檔爆量、底底高、頭頭高、上月線」。他特別重視日線圖上的月均線，比起季均線，他認為月均線是小額、短線投資人更該留意的多空界線，「站上 20MA 就買、站穩就續抱、跌破就賣出。」如果要長線投資、大波段持有，他建議以周線圖的 20MA（相當於日線圖的 100MA）作為多空分界。

來源：《今周刊》 1177 期

更多精彩內容請至 《今周刊》