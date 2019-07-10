統一起家麵粉商品大換裝 全面採符國際規格的紙袋包裝

麵粉為統一企業 (1216-TW) 的起家商品，統一烘焙年產值更已超過 60 億元，統一已完成啟動全面停止麵粉使用傳統塑膠編織袋，改全新設計的三層紙袋包裝，成台灣第一個全產品使用紙袋包裝的麵粉品牌。

統一企業強調，麵粉以獨家配粉技術，加上國際規格紙袋包裝，由內到外打造與日本、歐美各國齊步的麵粉產品，藉此為台灣烘焙、麵食產業注入了向上升級的動能。

根據統計，台灣每人一年平均吃掉 40 公斤的麵粉，足見國人對於烘焙、甜點、麵餅類等麵粉食品的熱愛程度；其中以年產值逾 600 億元的烘焙業對麵粉的需求量最大、也最為講究，蓬勃成長後的台灣烘焙市場，從量變轉型到質變的階段，回歸品質的提升與永續發展，而麵粉是烘焙最基礎的原料，更是帶動產業升級的關鍵。

統一企業主管指出，統一麵粉率先完成了全產品的麵粉紙袋包裝革新，耗時 6 個月逐步完成全產品的紙袋換裝工程。更換至今已贏得許多烘焙店家的正面肯定與回饋，紙袋解決了飛粉問題，讓後場廚房環境更加整潔美觀。

統一企業指出，台灣麵粉包裝大多數還是以 PP 塑膠編織袋為主，容易造成破損受潮、異物污染、漏粉等問題，是食安上的一大隱憂。對比在日本、歐美等烘焙先進國的麵粉包裝，採用紙袋包裝卻早已行之多年。