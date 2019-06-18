統一看好亞洲人口紅利 羅智先：併購還會持續下去

統一企業 (1216-TW) 今 (18) 日召開股東會，統一董事長羅智先說，現在集團正在拼風景圖，並還沒有結束，統一的投資韓國熊津食品只是在亞洲布局的一塊拼圖，只是剛好在韓國有個機會，統一看好整體亞洲市場有高達 22 億人口，包括從韓國到印尼未來都將在這版塊上努力。

統一企業在 2018 年 12 月拿下韓國熊津食品（Woongjin Foods）74.75% 股權，於 3 月 5 日正式進駐韓國熊津食品，這是統一成立半世紀以來，首度揮軍韓國市場，羅智先今天在股東會後，則是對於未來統一在亞洲發展藍圖，進一步提出願景。

羅智先並指出，統一未來併購還會持續進行下去，執行併購的大前題是併購對象對於品牌牌有幫助的，至於標的則是包括生活產品的吃、喝、玩、樂，同時，併購領域也包括美麗事業也在內。

羅智先強調，企業考慮執行併購案最主要的元素在於透過買產品、通路、人才和市場，最重要的是掌握時間的要素。

而對於統一企業在經營上不斷進行調整，以因應市場的快速變化，羅智先今天則對此指出，在公司的不斷發展過程中一定會有一些贅肉，但相對而言，有重量不代表有分數；在整理的過程中，短期內可能出現營收下降的狀況，但對整體利潤會有幫助。而且公司慢慢已經走向所謂組織的經濟利潤，在這種情形之下，相對於外在迎面而來衝擊及影響，相對可承受衝擊的能量相對會大一點。

統一去年財報，稅後純益 174.42 億元，每股純益為 3.07 元；財報顯示，去年毛利率 33.67%，年增 0.47 個百分點，連續 6 年維持在 30% 之上，並創歷年新高。統一股東會今日並決議，擬配發每股現金 2.5 元。