杏一6月營收創歷史同期新高 7月增2據點添新動能

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年7月9號18點31分

杏一 (4175-TW)今 (9) 日公布 6 月營收，達 4.63 億元，創歷史同期新高，杏一表示，將持續在門市推動長照服務外，7 月設立 2 處新據點，可望帶動下半年新一波營運動能。

受惠線上服務推廣策略奏效，杏一 6 月營收 4.63 億元，創今年單月、歷史同期新高，月增 10.87%，年增 10.40%；第 2 季營收 12.96 億元，季增 6.49%，年增 14.18%；上半年營收 25.19 億元，年增 12.12%。

杏一發言人魏子文表示，去年推出線上服務「杏 LINE 樂活」後，至今關注總數達 27 萬人次，近期擴增數位保固卡及消費紀錄查詢等 2 大功能，預期透過線上線下整合服務，有助提升消費者黏著度與回購率，進而帶動營運成長。

展望下半年，杏一指出，今年 7 月進駐台大醫院東址及癌醫中心等指標性據點，法人表示，杏一持續擴大長照服務門市，帶動消費成長，有助下半年營運持續成長。

董事長陳麗如日前股東會後表示，今年 4 月已完成上梁的新智慧物流中心，預計明年第 2 季啟用後，可滿足逐年增長銀髮長照物流需求，對後續營運增添新一波動能。