股票、股票期貨領取股息方式大不同 搶攻除權息旺季

除權息旺季到來，投資人想搶攻除權息行情，除了股票現股外，統一期貨指出，投資人也可以藉由股票期貨的特性，來賺取這波行情。

統一期貨分析，「股票」、「股票期貨」的領取股利方式大不同，以股票的股利來說，區分為「股票股利」和「現金股利」兩種。股票股利是將配發的股票，匯入到投資人的集保存簿中，而現金股利則是以郵寄支票或匯撥入帳的方式將股息撥入特定帳戶。

而「股票期貨」則是以退回保證金或是調整契約的方式達到類似於發放股利的效果。

以現金股利為例，假設持有一口股票期貨多單，配發現金股利 1 元，持有股票期貨會在公告的除息日當天，減少原始保證金中應配發的現金股利 2,000 元 (一口等於 2,000 股)，作為權益數的增加；同時，股票期貨的開盤參考價將減少 1 元，未平倉損益減少 2,000 元，使整體權益總值和除息前相當，以因應現金股利發放所帶來的影響。

若是發放股票股利，假設同樣持有一口股票期貨多單，前一日收盤價 110 元，配發股票股利 1 元，持有股票期貨會在公告的除權日當天，增加 10％的契約規格，由 2,000 股增加為 2,200 股 (2,000 股 *(1+10％)=2,200 股)；同時，股票期貨的開盤參考價將減少 10％(110 元 /(1+10％)=100 元)，使整體權益總值和除權前相當。

統一期貨強調，不論是股票或是股票期貨，在除權息後，其實整體價值並未改變，只是轉換成另一個形式持有。若想要真正享受到除權息所帶來的利潤，則要等到股票完成「填權息」後，才算是真正獲得股利。

至於在除權息旺季時，要如何藉由股票期貨賺股利，統一期貨分析，股票期貨因為採取「保證金交易」的方式，所以不需要準備太多的資金就可以參與股票的行情。一般來說，股票期貨的保證金率為契約規格的 13.5％，部分股票期貨保證金率高於 13.5％，以期交所公告為準，相當於享有約 7.4 倍的槓桿。節約的資金可以更加靈活的運用，對於小資族而言實為一項利多。

另外，股票期貨因為有著月結算機制，所以與股票現貨有著高度連動關係。若看好某檔股票具有填權息潛力，即可買進股票期貨，等待填權息所帶來的利潤。

而在除權息旺季時，股票是用股息殖利率、填息機率等等來選股，股票期貨則要用什麼標準來選擇。統一期貨分析，首先，考量到股票期貨目前流動性差異甚大，在挑選股票期貨的時候，仍需優先考量具有充足流動性的標的，以避免進出不易甚至滑價的問題。在篩選上可留意近 20 日均量穩定在 200 口以上，且委託買賣掛單量較為充足者佳。另外，如果委託買賣價差較小，也可有效降低「摩擦成本」，讓交易上更具有優勢。

再者，股票期貨價格是跟隨股票現貨，所以在挑選股票期貨上，仍須留意公司體質、獲利狀況、近年股利分配情形以及填權息機率等，方能較好的挑選股票期貨。

由鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」目前正熱烈舉辦中，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市之股票期貨契約，將選出交易成長獎、交易大亨獎。