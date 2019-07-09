股票期貨賺除權息行情 可選擇金融傳產優質龍頭權值股

除權息旺季到來，投資人除了可藉由股票期貨來賺取行情，但要選擇什麼族群，統一期貨分析，以除權息的角度觀察，台股歷年來較易填權息的族群，以資產類、金融類及營建類股為主，可再輔以優質大型龍頭權值股，應該會是主要的考量範圍。

統一期貨分析，國人向來有偏好領取現金股利的習慣，所以在選股上可著重在現金殖利率高於 5％以上標的，較易受到市場的追捧，具有較高的填權息機會。

另外，獲利以及配息的穩定度也是重要的指標之一。有部分新興產業或公司年獲利會有較大的起伏現象，這樣的標的即便擁有較高的現金殖利率，但也潛藏著較大的不確定性，並不建議做為選擇標的。可挑選上市櫃十年以上，且近五年獲利與配息穩定的公司，較能提高獲利機會。

再來，統一期貨建議，投資人可特別觀察在景氣不佳的年度，例如 2008 年金融海嘯以及 2010 年歐債危機時期公司的獲利狀況。若在這些大環境不佳下，仍保持一定的營運穩定度，相對來說具有較佳的可靠性，也容易受到法人的青睞，在資金的簇擁下自然也具有較大的可能性。

而股票的現金股利需要被課徵所得稅，但股票期貨不用，統一期貨指出，雖然「股票期貨」是跟隨「股票」波動，但在除權息期間，因為股票有現金股利發放課稅的問題，所以常常會出現「參與除權息」以及「棄權息」的狀況。在這樣的事件影響下，也會讓股價的波動放大，進而使期現貨價格不同步現象的機率上升，此時就是交易人很好的機會。

簡言之，如果當「股票」的價格與「股票期貨」的價格差距大於交易成本，就可以藉由買低賣高進行套利交易。

例如，當「股票」價格低於「股票期貨」，兩者價差大於交易成本。就可以透過等比例買進「股票」，同時賣出「股票期貨」鎖定利潤，等待兩者價格趨於一致，再將期現貨同步行反向平倉出場。即便短時間內，兩者價差並未收斂，但因為股票期貨具有「月結算」機制，最終，也會在結算日收斂，交易人所需承擔風險相對較低，不失為一個不錯的交易策略。