酒駕重罰新制上路 大車隊衝代駕業務 拚服務趟次年增5成

因應 7 月起酒駕重罰新制上路，國內最大計程車品牌台灣大車隊 (2640-TW) 今 (9) 日宣布，擴大招募轉職和兼職代駕司機，藉此進一步推展代駕，目標是 55688 代駕累積服務趟次，全年要成長 50% 至 18 萬次。

55688 代駕自服務推出以來，已累積 12 萬次服務趟次，大車隊說明，具備職業駕照和執業登記證的專業計程車司機目前占比達 80%，自 5 月底立法院三讀通過提高酒駕刑責後，6 月服務趟次明顯較 5 月成長近 30%。

大車隊進一步指出，此次由於擴大因應酒駕重罰新制上路，「55688 代駕」招募司機鎖定交通事故最頻繁的直轄市六都和新竹縣市等周圍地區，且服務範圍不再僅限於酒後代駕，也全面納入長途代駕、疲勞代駕、銀髮族代駕、包時代駕和商務代駕等各式代駕類型。

據了解，目前大車隊旗下多元計程車有 1800 台，市占率約 80%，而全台計程車車輛數累積已突破 21000 台，市占率達 24%，是最大的計程車品牌。

而 55688 APP 至今累積下載數已超過 450 萬次，活躍用戶超過 200 萬名，透過 app 叫車的比重達 65%，大車隊透過不斷升級 55688 APP，推廣各項行動支付已超過 18 種。

大車隊前 5 月合併營收 7.79 億元，年增 2.36%，維持穩健的成長動能，隨著新法規上路，代駕服務增加，可望進一步推升計程車派遣收入成長。