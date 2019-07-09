覺得失望！近6成台灣投資人 過去5年投資績效未達設定目標

台灣投資人覺得失望，施羅德投信今年調查發現，有近 6 成的台灣投資人在過去 5 年未達投資目標，且比例高於亞洲與全球市場，在地緣政治與貿易催化下，讓台灣投資人投資態度也愈發保守。

施羅德投信今 (9) 日發布「2019 施羅德全球投資人大調查」，調查結果顯示，59% 台灣投資人認為過去五年的績效並未到達原本設定的投資目標，且比例高於全球 (51%)、亞洲 (56%)。

進一步分析投資績效未達標的原因，主要以「投資商品績效不如預期」(20%) 為主，其次分別是「不切實際的預設報酬率」(18%)，「投資時間不夠久」(17%)，前述三項原因是投資人認為投資績效不如預期的主因。

調查也發現，投資人對於未來五年的年預期報酬率 (含收益和資本利得)，其中台灣投資人預期報酬率平均 10.7%，與全球 (10.7%)、亞洲 (11.5%) 平均相去不遠。

施羅德投信分析，從 MSCI 全球指數過去五年的含息年化報酬率為 6.25% 來看，仍舊沒達到投資人目標，顯見預期和實際報酬率仍有一定落差。

以投資時間來看，台灣投資人平均的投資時間約 2.6 年，與全球平均 2.6 年、亞洲平均 2.5 年相近，值得注意的是，高達 40% 的受訪者說投資期間還不到 1 年，顯示投資時間長短會影響預期成果。

根據施羅德投信觀察，受到美中貿易戰影響，台灣投資人心態上卻的顯得保守，較不願意危機入市，以去年第 4 季來說，僅 17% 願意危機入市，低於全球的 35% 與亞洲的 32%，另有 36% 選擇觀望也比全球的 30% 以及 27% 來得高。

整體來說，高達 82% 的台灣投資人認為，政治動盪會影響投資行為，數值超過全球平均的 72% 以及亞洲的 79%。

施羅德投信副執行長謝誠晃認為，投資人態度保守推估與美中貿易戰，台灣因此較受牽連較有關，以去年調查來看，當時受訪者認為，即便全球股市下挫，仍有三成台灣投資人選擇加碼投資股票，危機入市意願高居全球第二。

謝誠晃分析，近期的政治動盪，牽涉到台灣投資人熟悉的兩大市場，以及相關產業，再加上經濟成長的基本面受到干擾，是讓投資人態度明顯卻步的原因。