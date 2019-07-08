麗豐、馬光營收報佳績 擴大新領域營運看俏

生技股麗豐 - KY(4137-TW) 及馬光 - KY(4139-TW) 6 月營收報佳績，麗豐受惠旗下加盟店拓展迅速，單月、單季、上半年營收均創同期新高；馬光天津的糖尿病慢病人數保持續約率 99%，且將跨入雲端醫療市場，後續營運可望逐漸升溫。

麗豐 - KY 今 (8) 日公布 6 月營收 4.01 億元，月減 9.27%，年增 6.99%；第 2 季營收 12.88 億元，月增 10.46%，年增 18.52%；上半年營收 24.54 億元，年增 16.86%。

麗豐表示，受惠旗下美容連鎖加盟店「克麗緹娜」，在中國營運規模持續擴大，已達 4808 家，帶動整體營運年增 2 成，也推升單月、單季及上半年營收，皆創歷史同期新高。

展望下半年，麗豐表示，上海、南京等醫美診所將陸續開幕，今年展店以 400-500 家為目標，此外，產品銷售方面，近期將推出身體系列新產品，醫美則增加健康、抗衰老等高端項目，挹注整體營運貢獻，利多加持下，後續營運有望持續成長。

馬光 - KY 6 月營收 7862 萬元，月減 5.27%，年增 8.34%，馬光表示，由於糖尿病慢病人數保持續約率 99%，力拚今年整體營運小幅成長。

馬光 - KY6 月營收 7862 萬元，月減 5.27%，年增 8.34%；；第 2 季營收 2.41 億元，季增 10.55%，年增 11.5%；上半年營收 4.6 億元，年增 8.38%。

展望下半年，馬光表示，慢性疾病藥品進入銷售旺季，也將跨入慢性雲端醫療市場，把 HIS 雲端醫療系統導入社區醫療，並推出雲端健康管理、虛擬診所、視訊看診等一站式服務，後續營運有望升溫。

東南亞營運方面，新加坡馬光下半年將推出新的電商平台，除銷售中草藥保健品外，並拓展美容保健產品，盼能挹注營運發展。