〈林之晨談5G〉3G網路廣、使用數少 呼籲可提早實行三共

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨，今 (8) 日強調，3G 全台涵蓋網路廣，因此 3G、4G 三共，3G 應先執行，不過目前最快也得等明年 6 月換照，呼籲政府可讓時程提前。

林之晨表示，現今各大電信業者都關心，3G 及 4G 的三共政策面臨卡關，尤其 3G 在全台涵蓋網路廣、使用人數少，應可先執行。

林之晨進一步指出，年底就是 5G 首波競標，但 3G 執照規定明年 6 月才開始換照，對電信業者來講，不僅換照等待時間過久，明年才啟動三共時間更是太遲，政府應把時程提前，畢竟電信業已不願在 3G 領域持續競爭。

對於 5G 三共看法，林之晨表示，雖希望能朝此模式進行，但政府規劃的競標規則宛如「囚犯困境」，讓業者非標不可、有義務提供大量建設，是否能提升電信環境發展，仍有待觀察。

電信法通過後，法規鬆綁虛擬電信管制，對此，林之晨建議，台灣 5G 可仿效日本商業模式，日本有許多電信業者是以 MVNO 虛擬電信形式，租賃在地電信網路基地台來運作，不但省下成本，也能讓較小的業者發揮效用。

外界預期，電信業會在 5G 競標前談合作，對此，林之晨表示，電信管理法修正前，部分電信業者對三共感到排斥，不過隨著法案修正後，態度也轉為支持，可見政府只要訂出一套明確的遊戲規則，業者就會遵循，雖電信業都有在討論未來 5G 合作的可能性，但目前無完整配套方法，也難以在競標前協商圍標。