玉晶光獲逾億元集魚燈出貨挹注 6月營收創18個月新高

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，衝高突破 8.5 億元大關，創 1 年半以來新高，主要在於有超過 1 億元的遠洋漁業 LED 集魚燈出貨錦上添花，加上主力客戶新舊機種手機鏡頭出貨，推升業績上攻。

玉晶光 2019 年 6 月營收為 8.58 億元，月增 22.06%。年增率 46.06%，第 2 季營收為 20.94 億元，已達去年第 4 季旺季的水準，季增 88.08%，年增率 29.18%，累計 1-6 月營收為 32.06 億元，年減 5.94%。

玉晶光表示， 6 月營收走高，在原有客戶新、舊機種鏡頭訂單出貨成長，6 月營收若扣除遠洋漁船用 LED 集魚燈上億元出貨金額，仍較 5 月的 7.03 億元成長。

玉晶光 2015 年起開發都會區使用的 LED 路燈及遠洋漁業 LED 集魚燈，其中省電、安全性高的的遠洋漁業用 LED 集魚燈，這幾年陸續有出貨實績，5 月營收走揚又引起市場的注意。

玉晶光第 1 季因主要客戶拉貨意願不高，營收下滑到 11.13 億元，稅後純益 507 萬元，每股純益 0.05 元，4 月營收回升到 5.33 億元，6 月營收並成長到 8.58 億元，創下 18 個月來單月營收新高。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 6 月營收僅 40.76 億元，月減 18.92%，年減 9.58%，為第 2 季單月低點，低於市場預期，但玉晶光受惠遠洋漁業 LED 集魚燈出貨帶動，6 月營收走高；此外，玉晶光將除息 3.5 元，目前仍有 3833 張融券空單，7 月 19 日為融券最後回補日。