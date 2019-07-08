〈林之晨談5G〉5大電信各自建設5G網路 耗電量恐暴增45倍 投資成本估達千億

台灣大 (3045-TW) 今日舉辦 2019 種福電募款活動，總經理林之晨會後表示，未來 5G 耗電量將是 4G 的 9 倍，若 5 大電信業者各自籌備網路，不只耗電量比現今暴增 45 倍，單一業者投資成本更上看千億元，建議政府可以只建設 2 條網路交替使用，降低成本。

林之晨認為，未來一條涵蓋全台的 5G 網路線路，耗電量將大幅增加，以目前台灣缺電及台商大量回流的狀況下，電力恐難以負荷。

林之晨進一步指出，電信業者建設 5G 網路，不只電力成為問題，也可能出現高同質性，建議政府只要建設 2 條網路交替使用即可。

NCC 規劃，5G 頻譜競標規則中，3.5GHz 主力頻段釋出 270MHz 頻寬，得標上限 100MHz，成各電信業目標，對此，林之晨表示，拿到 80-100MHz 才能發揮 5G 最大效果，希望以合理價格標滿 100MHz 頻寬。

市場預估，4G 競標 3 次總計標金 1748 億元，年底 5G 首次標金合計上看 350 億元。對此，林之晨表示，希望競標別成軍火戰，若最後要做涵蓋全台 5G 網路建設，光單一業者從競標到建置設備，總投資資本恐怕上看 1000 億元。

林之晨表示，雖年底就要啟動競標、5G 商業模式不明確，仍建議政府可把頻譜一次性標金，改成變動收費模式，隨著業者有更好的商業發展，政府可增加收取費用，或許未來 20 年標金能放大 2 倍。