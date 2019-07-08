客戶需求回溫 敦南6月營收月增7% Q2季增9%

敦南 (5305-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收，達 9.93 億元，月增 6.62%、年減 13.18%，創近 9 個月以來單月新高，敦南表示，客戶逐步調整庫存後，需求逐步回升，累計今年前 6 月合併營收 54.93 億元，年減 9.07%，第 2 季營收 28.69 億元，季增 9.37%、年減 14.48%。

敦南表示，受到美中貿易戰及整體大環境需求降溫影響，第 2 季客戶的庫存水準偏高，訂單多屬短單，連帶產品價格滑落，而 6 月份主要受客戶對功率半導體及矽統模組的訂單回升，讓整體出貨狀況較前幾個月好，預期本季的狀況會優於第 2 季。

若以產品來看，敦南表示，功率半導體產品占 6 月營收近 44%，月增 14%，顯示市場需求逐漸增溫，預估功率半導體部門本季營收可望優於第 2 季，系統模組產品方面，6 月營收也月增也近 5%。

敦南表示，除了客戶對產品需求回溫，第 2 季主要是在子公司昂寶 - KY(4947-KY) 的營收挹注下，季增 9.37%；昂寶 6 月份營收 4.25 億元，月增 0.58%、年減 13.91%，第 2 季營收 12.34 億，季增 26.88%、年減 14.78%。

法人認為，敦南上半年表現較去年略為衰退，主要受到美中貿易戰、客戶庫存水準高影響，各產品也略有增減，預期本季在新品推出後、客戶需求回升後，營運狀況將能有所改變，預期下半年保護元件 TVS 產品將新增 2 個中國客戶。