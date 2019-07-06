〈非農遠優預期〉美國勞工市場強勁 為何工資就是不漲

美國經濟於 6 月展現了強勢，新增就業人數大幅增加。但勞工的工資却突然缺少動能，甚至可能壓抑經濟成長。

美國 6 月新增就業達 22.4 萬人，一舉扭轉了 5 月僅增加 7.2 萬人的擔憂。

6 月每小時工資小幅上升，但較去年同期僅上升 3.1%。

Glassdoor 公司分析師丹尼爾 (Daniel Zhao) 說：「勞工市場緊俏，前所未見，勞工工資理應上升，然而工資成長速度却減緩，成了經濟中的弱點。」

在 10 年之久的經濟擴張期間，大部份期間，工資每年成長約 2%，直到過去幾年，工資成長小幅高過了 3%，但仍大幅低於榮景高峰期常見的 4% 成長率。

美國失業率降到了近 50 年低點，裁員人數亦創近 50 年最少，為何工資成長依舊僅屬溫和？經濟學家提出了各種不同的解釋。

由 2007 至 2009 年的深度衰退，在勞工心中仍留下沉痛的陰影。全球勞工市場都在壓縮工資，美國勞工當然會比較。由於生產力偏低，企業沒有理由加薪，也難調高商品價格。此外，勞工比較喜歡福利改善，如更為彈性的工作安排。

無論是那種情況，工資成長減緩意味，儘管經濟創下最長擴張期間，但尚未完全復甦。

「工資成長不見加速，顯示這次的復甦仍不完全，」Indeed Hiring Lab 公司研究主管金伯爾 (Martha Gimbel) 說。「這顯示在這波復甦中，仍然有勞工並未充份獲益。」

這項錯綜的就業數據，促使投資人依舊預期聯準會 (Fed) 在下次的政策會議中，將會降息。就業報告公布後，美國 2 年期債券殖利率上升，但仍舊偏低。