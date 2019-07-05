美6月非農就業人數增逾22萬 淡化降息預期 道瓊期指跌逾百點

美國勞工部稍早公布 6 月就業報告，非農就業新增人數達 22 萬 4000 人，遠高於經濟學家預估 (16 萬 5000 人)，淡化了聯準會(Fed) 降息預期；今 (5) 日美股盤前，期貨指數走跌，道瓊期指挫逾百點。

台北時間週五晚間 9 點 03 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 103.5 點 (0.38%)，標普 500 期指下跌 14.13 點 (0.47%)，那斯達克期指下跌 53.25 點 (0.68%)。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

勞工部資料顯示，6 月非農就業新增人數為 22 萬 4000 人，高於經濟學家預估的 16 萬 5000 人；失業率為 3.7%，較預估值高出 0.1 個百分點；平均時薪年增 3.1%，略低於預期 (3.2%)。

上述數據公布後，10 年期美債殖利率走揚，來到 2% 之上；黃金期貨、現貨價格，皆跌逾 1%。

美國私人企業 Automatic Data Processing 先前發布的就業報告則指出，6 月非農私人企業雇用人數增加 10.2 萬人，低於預測值 (12.2 萬人)。

美國總統川普日前於推特發文，指控中國、歐洲大玩貨幣操縱遊戲，並呼籲美國應祭出相同手段，否則就只能繼續坐視他國操縱貨幣，猶如傻瓜。

外界擔憂，若 Fed 本月底未採取寬鬆貨幣政策，美國政府出手干預匯市的風險，恐因此升高。

美中貿易爭端方面，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，兩國官員將在未來一週，透過電話聯繫，安排面對面的會晤時間。

中國商務部發言人高峰週四表示，中美經貿團隊，正在進行溝通，若雙方能夠達成貿易協議，美方必須把先前對中國商品加徵的關稅，全部取消。