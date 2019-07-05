財務操作貢獻兆豐金前6月獲利回溫 每股EPS 1.13元暫時領先

上市櫃金控陸續公布 6 月自結獲利數據，目前已公布獲利的三家金控，兆豐金與中信金每股稅後純益 (EPS) 超過 1 元，其中又以兆豐金累計每股稅後純益 1.13 元暫時領先，台新金前 6 月每股稅後純益為 0.7 元。

兆豐金控 (2886-TW) 公布前 6 月自結獲利，單月稅後純益 29.5 億元，累計前 6 月稅後純益 153.53 億元，較去年同期微幅增加 2.3%，累計每股稅後純益 (EPS)1.13 元。

兆豐金前 5 月因台股與債券評價損失，導致銀行稅後純益跌破 20 億元、證券獲利也大幅衰退逾 7 成，但 6 月隨著股市回溫、處分債券利益與評價提升，銀行單月稅後純益跳增至 25.74 億元，單月大幅成長 5 成，進而推升金控獲利成長。

兆豐金主管表示，6 月手續費與淨利息收入表現持穩，主要靠金融商品評價提升與財務操作挹注，推升銀行獲利表現，加上證券 6 月稅後純益較前月大幅成長逾 3 倍，整體而言，銀行、證券、票券、產物與創投 5 家子公司都有獲利進帳。

至於潤寅實業倒帳風波，兆豐金表示，銀行估算損失約 4.77 億元，目前已提列 1 億備抵呆帳損失，剩下約 3 億多將在 7 月全數提存完畢，勢將侵蝕 7 月獲利表現。

中信金 (2891-TW)6 月自結稅後純益 32.03 億元，累計稅後純益 203.95 億元，每股稅後純益 (EPS)1.01 元。

中信金表示，今年前 6 月獲利動能主要靠銀行與保險兩大核心引擎維繫，其中銀行在放款業務、財富管理與信用卡等業務穩定成長，挹注淨利息與手續費收入表現。

保險部分，子公司台灣人壽透過優化產品組合與多元化投資布局，提升投資報酬率並積極調降負債成本，加上經常性利差持續擴大，帶動獲利成長。

台新金 (2887-TW)6 月稅後純益 12.71 億元，較 5 月減少 0.26 億元，原因在於認列去年未分配盈餘加徵營所稅影響所致，前 6 月稅後純益 82.2 億元、年增 5%，每股稅後純益 (EPS)0.70 元。

核心子公司台新銀前 6 月稅後純益 70.7 億元、年增 18%； 台新證券在台股回溫激勵下，營業證券評價利益增加，單月稅後純益 0.41 億元，月增幅 21.5 倍，但累計前 6 月稅後純益 2.02 億元，較去年同期減少。