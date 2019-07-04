奇力新Q2營收年減6.6% 下半年電阻可望重返成長軌道

奇力新 (2456-TW) 今 (4) 日公告 6 月營收 13.36 億元，月減 2.3%、年減 21.8%；第 2 季 40.17 億元，季增 8.6%、年減 6.6%；上半年營收 77.14 億元創同期高，年增 4.5%；展望下半年，公司看好電感 5G、車用應用與電阻等都將重返成長軌道，還有磁性材料新案挹注等，將推升營收表現，奇力新今日盤中也一度填息逾 5 成。

奇力新表示，電感、磁性材料 6 月受美中貿易戰及客戶年中盤點控制庫存水位影響，加上電源模組、網通客戶群業績不如預期，導致營收衰退。

電阻方面，奇力新指出，大中華區直營及經銷客戶庫存去化已告一段落，ASP 也維持穩定，並未受到客戶端年中盤點影響。

展望下半年，奇力新強調，美中雙方在 G20 同意重啟經貿磋商，美方不再對中國出口產品加徵新的關稅，對全球終端消費巿場信心將有正向影響。

奇力新目前電感在車用、AI 及 5G 應用出貨持穩成長，可望推升營收表現，電阻也受未供應鏈庫存去化告一段落，訂單有逐漸回溫的趨勢。

而奇力新今日除息，每股配息 7.98 元，除息參考價 85.7 元，盤中一度填息逾 5 成，不過終場漲幅收斂，僅上漲 2.9 元或 3.4%，收在 88.6 元。