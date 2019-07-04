三大法人賣超10.45億元 外資狙擊陸股ETF 富邦VIX五天減20萬張

台股今 (4) 日上漲 32.13 點，收在 10775.9 點。三大法人持續同步站在賣方，外資賣超金額大舉縮手至只剩 0.98 億元，投信賣超 3.05 億元，自營商賣超 6.42 億元，合計賣超 10.45 億元，外資明顯減碼陸股 ETF，富邦 VIX 更遭連 5 賣、共砍殺近 20 萬張。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2220 口至 15420 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 405 口至 42847 口。

外資買超前 10 名：新光金為唯一獲加碼破萬、達 1.05 萬張，南亞科 6017 張，元大 S＆P 原油正 2、長榮皆 4 千餘張，日月光投控、元大金、華邦電、裕隆、中信金、敦南則都是 3 千多張。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭大賣 7.07 萬張，富邦 VIX 遭賣 3.56 萬張、富邦上証正 2 遭賣 1.48 萬張、長榮航 8359 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 5151 張、兆豐金 4951 張、中壽 4690 張、友達 4325 張、中華電 4276 張、彰銀 2266 張。

投信買超前 10 名：京元電子 4882、智原 1027 張，其餘華新科、元大高股息、南亞科、中壽、技嘉、台積電、光磊 、統一證都低於千張。

投信賣超前 10 名：台泥 1949 張，而奇鋐、中鋼、亞泥遭賣千餘張，富邦上証剛好 1 千張，瑞昱、台光電、健策、台肥、台表科則都低於千張。

自營商買超前 10 名：中信金、元大高股息、嘉聯益、元大台灣 50 反 1 獲買超上千張，漢唐、元大 S＆P 原油正 2、潤泰全、百和、上海商銀、統一 FANG + 則低於千張。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 2.3 萬張，南亞科也被賣 9490 張，元大滬深 300 正 2 遭賣 7462 張，開發金 4634 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 3037 張、富邦金 1885 張、元大 S＆P 原油反 1 遭賣 1718 張、國泰美國道瓊反 1 遭賣 1572 張、第一金 1199 張、元大 S＆P 黃金正 2 遭賣 1083 張。

整體來說，雖然三大法人持續賣超台股，但外資減碼力道緩解許多，且在台指期翻多，搭配技術面，站穩季線，今天又收復 10 日線，短線格局有利多頭，不過，由於成交量萎縮，顯示現階段仍處於修正格局，量縮還是以防守為主。