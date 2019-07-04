群光、群電6月營收報佳績 下半年營運看俏

群光電子 (2385-TW) 今日公布 6 月自結合併營收為 78.1 億元，改寫同期新猷，月減 2.3%，年增 4.8%。而群光旗下子公司群電 (6412-TW)6 月營收 29.74 億元，創今年單月新高，月增 9.39%，年增 4.97%。
法人表示，下半年傳統出貨旺季，智慧家庭與筆電電源拉獲強勁，群光營收可望年增 7.4%。
群光累積前 6 個月合併營收 417.3 億元，年增 7.5%；第 2 季自結營收為 225.5 億，創同期新高，季增 17.6%，年增 5.89%，優於市場預期。
群光指出，受惠智慧家庭與 Type C 筆電電源出貨暢旺，其中智慧門鈴、無線網路攝影機等影像相關智慧家庭產品，季增 3 成；Type C 筆電電源產品季增 2 成，年增 7 成。
展望下半年，群光指出，已擺脫美中貿易戰陰霾，加上傳統出貨旺季，營收可望持續升溫，法人分析，智慧家庭與 Type C 筆電電源產品持續拉貨下，下半年營收有望年增 7.4%。
群電 (6412-TW)6 月營收 29.74 億元，創今年單月新高，月增 9.39%，年增 4.97%；累積前 6 個月營收 155.37 億元，年增 11.54%；第 2 季營收 83.06 億元，季增 14.89%，年增 7.99%。