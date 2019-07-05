【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股創新高 台股收高站回10日線



◆期貨走勢

台指期週四上漲 66 點至 10707 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 68.9 點，電子期逆價差縮至 - 2.57 點，金融期逆價差縮至 - 13.34 點。現貨部分，三大法人賣超 10.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2220 口至 15420 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 405 口至 42847 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 289 口至 10804 口。

週三美國 ADP 與非製造業 PMI 不如預期，加深市場對 Fed 降息的預期，推升美股三大指數再度強漲收高，標普與道瓊指數均創歷史新高，Nasdaq 指數創歷史收盤新高，激勵週四亞股早盤跳高開出，台股在蒸發 20.67 點的情況下仍跳高 12.1 點以 10755.87 點開出，不過指數臨近 10800 點附近時多檔權值股出現小幅賣壓拉回，不過整場指數均未跌破平盤下，終場加權指數上漲 32.13 點，收在 10775.9 點。整體而言，今天台股在美股創新高激勵下，加上部分外資表示對台積電 7 奈米訂單仍相當具有信心，激勵台股收復昨日重挫的部分失土，不過 KD 指標持續偏空走低，且上檔有 7 月 3 日的空方缺口，短線加權指數仍是較大機率呈現區間震盪格局。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.14，反應籌碼面為偏多架構。VIX 指數小幅上升 0.58 至 13.63。整體選擇權籌碼面仍為中性格局。 (永豐期貨研調)



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