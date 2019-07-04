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終結高利儲蓄險

※來源：理財周刊

文．洪寶山

你知道自己有幾張保單嗎？這些保單中是否有儲蓄險呢？如果是，你可能得好好讀完本篇文，因為攸關你的權益。

根據金管會保險局統計，台灣二○一八年全年新契約保費收入高達一．一七兆元，其中儲蓄險高達七千四百多億元，占比高達五四％，其中一定有你的貢獻。從數字來看就可清楚知道台灣人愛買保險，而且是偏愛儲蓄險。

當然，有人買就有人賣，對保險公司來說，為何要推，又愛推儲蓄險？保險公司獲利來源主要來自保單的利差、費差、死差，當保險公司跟保戶說儲蓄險預定利率遠高於銀行定存利率時，在低利率時代就會吸引民眾購買，將錢從銀行轉向保險公司。

但似乎好景不再，七月兩大壽險龍頭國泰人壽、富邦人壽率先降息，新台幣利變主力保單宣告利率多在二．五％，美元則在三．五％附近，若扣除附加費用等，保戶新台幣一百萬元本金六年大約會減少超過萬元利息。

除了國泰與富邦人壽調整六十二張保單宣告利率外，南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽及遠雄人壽等九大壽險公司也都調降新台幣澳幣及部分美元保單宣告利率，合計九家公司共調整逾三百五十張保單。

金管會主委顧立雄表示，「要有合理的報酬率才可以宣告，不能亂喊價。」他認為現在宣告利率喊到四％太高了，而且因為過去推出高利率保單，現在為了彌補虧損，只好靠推新保單，但這不是好現象。為矯正此情況，五月份顧立雄約了全台二十二家壽險公司董事長開會。這場會議總結出六大重點，包括控管壽險業大量銷售儲蓄型保單問題、建立傳統型人壽保險門檻比率、保障型及高齡化保單占初年度保費 (FYP) 須達六○％、不當招攬行為將訂罰則、淨值比不得低於三％、各公司成立 IFRS17 專案小組等。這些對健全保險業發展都有所幫助，對保戶也有保障。

金管會積極推出政策整頓高利儲蓄型保單，希望導正保險回歸「保障」的本質。但愛買儲蓄險的不只是一般民眾，許多政府官員也都愛買儲蓄險，包括顧立雄夫妻就有九張儲蓄險，要導正保險是保障非儲蓄或投資的既有觀念，恐怕還有好長一段路要走。

 

來源：《理財周刊》 984 期
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