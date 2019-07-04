双主流:填息股及委屈股

【撰文／朱成志】

台積電今年先貼息，但川習會後 7/1 也一天填息了，半導體相關股一掃怨氣大反彈；上期推薦的 IC 設計股宏觀除息前漲，7/1 也一天「盤中填息」；先有宏捷科 (8086) 填息示範，讓穩懋 (3105) 不但一天填息 5 元，還跳空漲停板。

當川習會讓貿易戰暫休兵，國際熱錢 5 月賣過頭，6 月小回流，台幣原本貶 7 角到 31.66，如今 7 月初已又升到 31 大關，台股的高股息殖利率又將吸引外資卡位，7 月除息行情加熱。但日韓面板及半導體上游材料的封殺戰又開始，美國對越南、台灣鋼品銷美要課稅，台積電又丟了 Nvidia 7 奈米繪圖晶片訂單，台股震幅大，11000 點並不易站穩。

華為解禁 V.S 台積電被三星搶單七奈米

G20 川習會之前，美國科技業已找到合法繞過華為禁令途徑，美光 6/25 證實已恢復賣晶片給華為而連續 6/26∼7/1 都大漲，英特爾、高通也傳出開始提供華為零組件。原本市場擔憂華為因零組件供應不順、導致出貨受阻的疑慮大減，川普的讓步更強化供應鏈的反撲，大立光、穩懋等台灣供應鏈後續出貨也將加溫，nVidia 主要是 2015 年 7 月由 19 美元，三年多漲到 2018 年 10 月 292 美元天價，那一波最強，去年 Q4 腰斬大跌，自此 AMD 超微崛起，今年至 7/2，參考附表，AMD 漲近七成，大幅領先 nVidia 才 21.5%，黃仁勳以前一直緊跟著張忠謀，如今張董退休，黃被三星低價搶單，但台積電主要有七大客戶加持，包括蘋果 A12 核心處理器、高通 (Qualcomm)Snapdragon855、海思(華為) 的麒麟 980、賽靈思 (Xilinx) 的聖母峰 (Eve rest) 可程式邏輯晶 H、AMD 的 「Rome」的伺服器處理晶片和「Vega 20」繪圖晶片，以及大陸寒武紀的 AI 晶片，和比特大陸七奈米比特幣挖礦運算 ASIC，近來比特幣報價一度衝到逼近 13000 美元，又立即殺破萬元，大起大落不穩定，估計挖礦 ASIC 訂單有限，其他都很穩。

費半指數在 G20 前就彈升，大立光執行長林恩平也透露因為新機種較多，7 月營收會比 6 月好，目前產能處於滿載，若華為恢復出貨動能，將為大立光業績再加分，因此 7/1 跳空漲停，附表列出之前因為是華為供應鏈而受累下跌，但現在氣氛轉變，這些個股也開始復活，大立光卻在 3900~4300 元震盪。

華為基地台相關產品多在中國製作，所以最大的受惠者就是中國的滬士電子 (002463)，四個交易日漲了 40%，受益最大的當然是台灣的大股東楠梓電 (2316)，不但持有滬士電的市值高達每股 53 元，光認列子公司滬士電的獲利，一年就在 2.5 元左右，楠梓電 4 月由 26.45 元跌到 5 月低點 20 元，現又彈回 24∼25 元高姿態，今年每股至少賺 2.5 元，仍很便宜。

銅箔基板投信鎖定聯茂 (6213) 創新高天價 122 元，外資則鎖定台燿 (6274) 創天價 133.5 元，但兩者的今年獲利其實差不多，都 8 元上下。台光電 (2383) 的重點是 5G 手機板，特別是重回蘋果懷抱後，今年獲利賺 7 元，也漲到 104.5 元，三檔都在高檔，但高階銅箔基板騰輝電子 - KY(6672)Q2 EPS 估 1.5 元，比 Q1 的 1.08 元大成長，現在不到 80 元的低檔區，太便宜。軟板的銅箔基板過去都是日商的天下，國內有兩家公司，一個是針對天線板的台虹(8039)，在 MPI 材質的應用下，主攻天線板的 5G 應用，另一個是低階的亞電(4939)，有機會跟漲。

PA 全球三強 AVAGO、SKYWORK、QORVO 各擁一片天，AVAGO 的代工廠就是穩懋 (3105)，SKYWORK 的代工廠是宏捷科(8086)，PA 需求爆發，上游全新(2455) 也受益。但現在華為轉移到其他小廠下單，間接宏捷科得益。

來源：《萬寶週刊》 1340 期

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