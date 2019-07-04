下半年二極體應用看旺 強茂上演一日填息秀

台股今 (4) 日在大型權值股熄火下，呈現盤上狹幅震盪，不過二極體族群表現強勁，市場看好下半年 5G 通訊、車聯網、人工智慧與無線充電等終端產品應用成長，預期相關產業營運成長動能看俏，其中強茂 (2481-TW) 今日進行除息，盤中一度大漲逾 8%，順利完成填息，另外，敦南 (5305-TW) 漲幅同樣接近 6%，表現相當亮眼。

除強茂、敦南，同族群統懋 (2434-TW)、麗正 (2302-TW)、台半 (5425-TW)、朋程 (8255-TW) 等，也都維持盤上小漲格局。

強茂今日除息交易，每股配 0.5 元現金股利，除息參考價 24.7 元，股價開平盤後逐步走高，最高來到 26.9 元，大漲逾 8%，順利完成填息，不過強茂昨日傳出子公司璟茂科技發生火警，雖有投保火險，但不影響財務，事故原因仍待消防鑑識單位查證。

法人表示，敦南上半年表現較去年略為衰退，各產品也略有增減，本季新品推出後，營運狀況將能有所改變，下半年保護元件 TVS 產品也將新增 2 個中國客戶，預期出貨年成長可達 25% 以上。

法人表示，二極體族群近期受美中貿易戰，導致全球半導體產業成長放緩，但看好產品二極體應用範圍逐年擴大，樂觀看待下半年有機會在轉單及新品的帶動下，營收、出貨雙成長，相關的應用包含 5G 通訊設備、車聯網、人工智慧與無線充電等終端產品。