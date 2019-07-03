美中貿易只是暫時休兵 台股Q3震盪區間約達1000點

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年7月3號16點27分

G20 峰會川習會後決議貿易戰休兵，市場朝利多正面解讀，但野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，川普政策搖擺已成常態，投資人仍須留意風險，預估台股第 3 季指數呈現區間整理，震盪幅度約 1000 點上下。

川習會後，美國雖已解除美企對華為供貨禁令，台股也可望間接受惠，不過姚郁如認為，貿易戰影響全球經濟成長動能，加上市場對於聯準會降息有所期待，在不確定因素影響下，將使台股持續區間震盪。

姚郁如指出，觀察台股在 2017 年站上萬點後，平均震盪幅度約落在 1000 點上下，預估第 3 季也是類似情況，指數震盪幅度約 1000 點，且個股差異頗大。

從資金動向來看，姚郁如分析，台股 5 月外資大量流出，部份資金移向內需產業，6 月外資雖轉賣為買，但資金後續動態仍須觀察貿易談判而定。

姚郁如認為，台股本益比部分也已修正至長期平均值，已經反映企業獲利下修；且台股殖利率比起美國 10 年期公債殖利率來的好，預期高殖利率特質有助於支撐大盤表現。

在投資標的部分，姚郁如認為，貿易戰帶動台商資金回流也有助於經濟成長，投資標的部分可逢低持續布局長期看好的趨勢如 5G 和物聯網、自動化及電動車等，也可選擇可受惠貿易戰效應的內需消費，或是獲利較穩定的銀行股。