〈富邦財經論壇〉台股下半年「兩好兩壞」 低點最低破萬點看到9400點

受台積電 (2330-TW) 掉單利空衝擊，台股今 (3) 日大跌 121 點，揮別 10800 點，展望後市，富邦金 (2881-TW) 今日舉行富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，今年台股下半年有「兩好兩壞」，分別為台商回流、政策作多激勵內需等「兩好」，但是慎防景氣下滑出口衰退、外資持續賣超等「兩壞」，預期加權指數區間為 9400 點 - 11000 點，低點仍有跌破萬點壓力。

蕭乾祥表示，中國是全球最大的半導體市場，占全球半導體市場比重近 6 成，2018 年美國前十大半導體廠商合計有近 4 成營收來自中國市場，美國總統川普抓準中國半導體產業自製率僅有 9.4% 的弱點，對華為進行半導體及重要軟體技術的禁售封鎖，雖然打擊到華為手機的發展要害，但同時也重傷美國半導體廠商獲利，儘管 G20 川習會後放寬對華為零組件供應的限制，但是其後續的風險並未解除。

根據主要的研調機構調查，今年的半導體產業市場規模將因中美貿易戰及科技戰影響而衰退。

美國景氣擴張期進入末段 美債利率倒掛示警

蕭乾祥指出，美國自 2009 年 6 月景氣落底後，進入二次大戰後第 12 個景氣擴張期，到今年 6 月剛好滿 120 個月，而美國歷史上最長的景氣擴張期亦為 120 個月 (1991-2001)。目前這個時間點，美中貿易與科技對抗大幅提升了擴張期結束的風險。

IMF 在 4 月份公布的經濟展望報告中，調降了全球經濟成長率預估值，由 1 月預估的 3.6% 降至 3.3%，是 2009 年以來最低。對美國今年的經濟成長率將從去年的 2.9% 下滑至 2.3%，明年進一步降至 1.9%。OECD 更預估，中美貿易戰最壞情況下，對美國 GDP 將下調 0.8%，中國 GDP 則可能下降 1.1%。美國與中國是全球最大的兩個經濟體，占全球 GDP 比重達四成，現階段兩大經濟體的衝突似乎仍看不到有效解決方案，對全球景氣的成長也勢必造成負面衝擊。

在中美對抗造成景氣下行風險的疑慮升溫，市場普遍預期今年 FED 不升息外，還可能會降息兩次。債券市場 3 月份便出現十年期公債利率低於短天期公債利率的倒掛警訊，5 月份此一倒掛利差更形擴大。美國在過去 50 年出現過六次長期利率低於短期利率的利率倒掛現象，皆是出現在景氣擴張期末端，平均在 6-16 個月後 FED 就會採取降息。

最近兩次是 2000 年的網路泡沫及 2008 年次貸風暴前夕，隨後伴之而來的是景氣反轉衰退。就過往歷史來看，殖利率倒掛跡象出現時，美股往往處於相對高檔區，若是利率倒掛時間持續，則後續股價向下修正的壓力將相對沈重。所以現階段面臨美國景氣擴張期末段的環境，投資人在操作上更應謹慎應對。

外貿降溫 政策降稅及台商回流支撐內需

蕭乾祥表示，去年 11 月起，台灣的外銷出口金額便呈現衰退，到今年第二季仍未改善。由於中國大陸和美國是台灣最大的兩個外銷出口地區，美中貿易對撞，對台灣的外貿出口影響甚巨，連帶台灣以出口為主的電子股獲利亦自去年第四季開始下滑。所幸台商今年以來出現明顯的回流投資潮，截至 6 月底已回台投資約四千億元，加上政府調高所得稅扣抵額來降稅，有利刺激內需消費，整體仍能維持台灣經濟成長率 2% 的動能。

從外資的資金配置方向來看，外資自 2009 金融海嘯結束起，累計買超台股金額在 2017 年 6 月達到 1.86 兆元高峰，然而去年 MSCI 宣佈將納入中國大陸 A 股權重後，外資便賣多於買；截至今年 6 月份，累計買超金額降至 1.4 兆元，同一時間台股占 MSCI 新興市場指數權重呈現下滑，在中國大陸 A 股權重將持續增加的趨勢下，對台灣股市也將產生資金排擠效應，預期下半年還看不到外資大舉回流。在整體評估台股的基本面與資金面後，預估 2019 年下半年台股股價淨值比 (PBR) 區間為 1.45 倍 - 1.7 倍，預期加權指數區間為 9400 點 - 11000 點。

蕭乾祥表示，面對美國景氣擴張期來到末端，加上美中對抗的不確定性，投資人應該做好「三高二低」的風險管理，提高現金部位、提高固定收益比重及投資高殖利率股票，並降低風險性資產比重及降低電子股比重，來因應後續可能的行情波動風險。類股選擇方向，以智慧製造及電子、產業龍頭股、內需消費三大主軸，做為輪動操作的標的。