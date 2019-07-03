〈台指期開盤閃崩〉期交所否認「胖手指」芭樂單 每筆單都是有效成交價

台指期今 (3) 日開盤 1 分鐘閃崩逾 500 點，期交所否認為「胖手指」的芭樂單，每筆單都是有效成交價，主要是開盤後成交價及委託價持續下跌，致台股期貨動態價格機制的基準價隨之下移；因為瞬間下跌，動態價格穩定措施也發揮作用，共產生超過 8 萬筆委託退單。

台指期今天 8 點 45 分開盤以 10735 點開出，但 8 點 46 分瞬間暴跌超過 500 點，最低跌到 10202 點，市場上程式單失誤遭獵殺、「胖手指」芭樂單的消息四竄，但是期交所了解後，重申非「胖手指」的芭樂單。

期交所表示，今天交易系統運作一切正常，經查 8 時 46 分出現 500 餘點跌幅，是因今日開盤後成交價及委託價持續下跌，致台股期貨動態價格機制的基準價隨之下移。

期交所進一步分析，台股期貨動態價格基準價於 8 時 46 分 01 秒自 10700 餘點持續下跌，8 時 46 分 07 秒跌至 10500 餘點，並持續至 8 時 46 分 09 秒；8 時 46 分 09 秒時，較大買賣委託進入，成交價及委託價下移至 10300 點上下，台股期貨動態價格機制的基準價因而下移至約 10300 點，該時點的買賣成交價落於此價位附近，故形成較大跌點。自 8 時 46 分 15 秒成交價及委託價逐步上升，約 8 時 46 分 19 秒，成交價及委託價回升 10670 點附近。

期交所強調，因為瞬間下跌，動態價格穩定措施依正常機制運作也發揮了效用，台股期貨、小型台指期貨及台指選擇權等，共 8 萬餘筆委託退單。因台股期貨基準價變動，台指選擇權基準價的理論模型參數參採台股期貨基準價，故台指選擇權基準價同步變動。