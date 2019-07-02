〈潤寅傳詐貸〉13家踩雷銀行現形 台企銀成最大受災戶

銀行界爆發大規模詐貸案！老牌貿易商潤寅實業以虛假應收帳款詐貸，傳出有 13 家銀行踩雷，傳為苦主的 13 家銀行現形，包括：王道、台企銀、兆豐、合庫、一銀、華南銀、元大銀、國泰世華銀、安泰銀、玉山銀、星展銀、陽信銀行、高雄銀行等。

潤寅實業成立於 1982 年，資本額 3.29 億元，代表人為楊文虎，主要從事工業化纖原料與塑橡膠產品進出口，是老牌進出口貿易公司，往來企業客戶幾乎都是上市櫃公司，包括台化、福懋、中纖與南亞等。

今天爆出詐貸案，其中，王道銀行傳為最大債權銀行，該行表示，是對潤寅實業的相關公司－－易京揚實業公司有授信往來，往來金額約 14 億元，過去還款情形正常。易京揚公司授信的擔保，包括不動產、受讓的應收帳款等，此一惡性倒閉事件發生後，估計有半數以上款項可收回，扣除擔保品後的損失金額初步估計為新台幣 6 億元。

但是損失最大的苦主為台企銀，曝險金額高達 13.38 億元，因放款多屬無擔保品，預估放款損失金額約 12.35 億元，損失比重高達 9 成，為此案的重災戶。

台企銀與潤寅公司及其關係企業陸續建立業務往來已達十餘年，往來期間帳款收兌皆正常。近日潤寅發生倒閉，可能肇因於國際情勢變化快速，造成該集團資金調度受挫，財務周轉不靈，營運出現狀況所致。

台企銀目前已對本案進行相關法律訴追程序，台企銀強調，今 (2019) 年上半年稅前淨利達新臺幣 47 億元，上半年獲利水準與去年同期相若。今年 6 月已提列 5.44 億元備抵呆帳，並將於第三季提足潤寅集團所有損失，下半年仍將致力衝刺業務，增加獲利能力，此案對該行財務及業務無重大影響。

玉山銀行則證實確實踩到此案，但對於授信金額、初估損失一概無回應，僅強調對該行財務不受影響。

安泰銀行也證實踩到潤寅案，不過，該行強調，有別於他行是假交易的應收帳款，安泰銀行的授信都有擔保品、信用狀等，扣除擔保品後的淨損初估 5、6 千萬元，且已先全數提列備抵呆帳，並會積極清查處置擔保品，對該行財務不受影響。

銀行高層表示，潤寅負責人楊文虎 6 月中旬突然失聯，應收帳款多無擔保品，會倒帳的原因可能與美國對伊朗的制裁有關，因此，若往來授信不是踩到應收帳款的假交易的話，還有機會處理往來的擔保品，盡可能保障債權。

此外，與潤寅往來的 5 家公股行庫包括兆豐銀、台企銀、合庫銀、華銀與一銀等，合計曝險金額共 31.58 億元，其中以台企銀曝險金額高達 13.38 億元居冠，兆豐、合庫與一銀曝現金額約 4~6 億元不等，華銀約 2.7 億元。